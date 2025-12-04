Nuevos enfoques contra la caquexia cancerosa

La caquexia cancerosa es una patología grave que provoca una importante pérdida de peso en los pacientes oncológicos, así como un aumento de la mortalidad y la reducción de la calidad de vida. Su prevalencia es realmente elevada, ya que en algunos tipos de tumores ronda el 80%, siendo además este síndrome el responsable directo de aproximadamente el 30% de las muertes por cáncer. A pesar de estas cifras, en la actualidad no existe ninguna cura y todavía se desconocen los mecanismos que la desencadenan, sin embargo, un proyecto liderado por el catedrático de Fisiología de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Miguel López plantea un novedoso enfoque para combatirla, lo que le ha valido su selección en la Convocatoria de Investigación en Saludo de Fundación «la Caixa» y una subvención de 999.300 euros.

En concreto, la línea de trabajo de este investigador del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas en la USC, en consorcio con el doctor Joan Seoane, del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), parte de la hipótesis de que «el desarrollo de los síntomas de la caquexia asociada al cáncer, síndrome caracterizado por la disminución de peso, de apetito y un balance energético negativo crónico que provoca que la persona se acabe consumiendo, está vinculado a una alteración hipotalámica», comentó Miguel López, quien continuó explicando que «el hipotálamo es una parte del cerebro que lo que está haciendo ahí es regular todo el trasiego de las calorías en el cuerpo y en lugar de deberse el síndrome a la acción directa del tumor sobre todos los órganos del cuerpo, sería un proceso mediado por el hipotálamo, es decir, el tumor incide sobre el hipotálamo o moléculas que el tumor secreta, empezando así todo ese mecanismo de acción y fallos hipotalámicos que se traducen en esa alteración del metabolismo que caracteriza a la caquexia».

Este proyecto propone investigar e intentar hallar vías terapéuticas que «permitan mejorar la caquexia inicialmente en modelos de laboratorio, aportando el VHIO muestras humanas de pacientes oncológicos con caquexia asociada», indicó López, que defendió que el enfoque es novedoso porque «nunca se había planteado que el motivo del síndrome podía ser un defecto primario en el hipotálamo, siempre se pensó que el tumor produce moléculas que circulan por la sangre e inciden sobre órganos metabólicos periféricos, como el hígado, el tejido adiposo y el músculo, alterando su funcionamiento. Lo que plantea el proyecto es que esas moléculas actúan sobre el hipotálamo y es este al desregularse el que impacta en el metabolismo de todo el organismo».

López hizo referencia a que el objetivo es entender la caquexia y, en este sentido, señaló que «cuando se presenta, los tratamientos quimioterapéuticos y radioterapéuticos dejan de funcionar y en muchas ocasiones se suspenden. Encontrar una diana terapéutica que permita mejorarla no solo va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino que podrán recibir la quimio y la radio durante más tiempo, porque al estar mejor físicamente no se suspenderán».