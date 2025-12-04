Atención, motoristas gallegos: la DGT aclara la obligatoriedad de la nueva baliza V-16 en estos vehículos

Los conductores gallegos apuran estas semanas las compras para tener la baliza V16 en su vehículo antes de que su obligatoriedad entre en vigor. La medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026, pero muchos usuarios todavía tienen muchas dudas sobre su uso. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los motoristas?

Esta baliza se plantea como el sustituto de los triángulos de señalización que todos conocemos. Su función es la misma, indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra sobre esta. El dispositivo emite una luz de alta intensidad en 360º de forma intermitente.

Una cuestión clave sobre este nuevo método de señalización es su obligatoriedad en turismos, pero no queda del todo claro si las motos también deben llevarla.

¿Deben llevar las motos la nueva baliza V-16?

El Reglamento General de Circulación apunta que turismos, vehículos mixtos y vehículos destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg tendrán que contar con este dispositivo. Sin embargo, la norma no especifica su uso en vehículos de dos ruedas como las motocicletas.

Según RACE: «Estos vehículos de dos ruedas no están obligados a llevar los triángulos de emergencia por su propio tamaño y naturaleza». Al tratarse de transportes con poco espacio de almacenaje, los motoristas estaban exentos de contar con triángulos de señalización.

Un conductor prueba la nueva baliza V-16. / Archivo

Al ser esta baliza un sustituto de los triángulos, las motos no están obligadas a llevar la nueva V-16. Ahora bien, los expertos recomiendan llevar una si nuestro vehículo cuenta con el espacio suficiente para ello; ya que nos hará más visibles en la calzada en caso de tener que detener nuestro vehículo por una avería.

Dónde comprar la baliza V16

En menos de un mes los conductores españoles tendrán que contar con este dispositivo en sus vehículos. De lo contrario, podrán enfrentarse a sanciones de 80 euros por no disponer de la V-16 y de 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado.

La función de este aparato va más allá de la señalización, también se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real e informar a otros usuarios de la vía. Sin embargo, esto solo sucede con los modelos homologados por la DGT.

Podrás consultar las marcas y modelos que cuentan con esta homologación en el apartado 'Marcas y modelos certificados' de la web de Tráfico.

Tráfico informa de que el dispositivo V16 debe estar en la guantera (en el caso de los coches), siempre accesible y cargado. A la hora de colocarlo, la baliza debe posicionarse en la parte más alta del vehículo inmovilizado, garantizando la máxima visibilidad.