FARO convídate a Reinventio
Sorteamos entres os nosos subscritores 5 entradas dobres a Reinventio con maxia, circo e danza unidos nun mesmo relato escénico
FARO DE VIGO convídate a asistir, a través dun sorteo exclusivo para persoas subscritoras, a Reinventio, a nova produción escénica creada integramente en Galicia por Thinking Up Events. O espectáculo chega a Vigo o 14 de decembro, no Teatro Afundación, ás 20.30 horas, cunha proposta que abre a porta á emoción e ao asombro: un relato no que maxia, circo e danza se mesturan ata desaparecer como disciplinas separadas para se converteren nunha única experiencia escénica.. En Reinventio, a maxia deixa de ser só un truco para transformarse nunha forma de contar; a danza xa non é un simple acompañamento, senón unha auténtica arquitectura emocional; e o circo funciona como o motor dunha historia que fala de perda, tránsito e recuperación da ilusión.
Como participar no sorteo
As persoas subscritoras de FARO DE VIGO poderán optar a entradas para asistir a ‘Reinventio’ en Vigo. Para participar, só terán que cubrir o formulario de inscrición dispoñible na web do xornal antes do mércores, 10 de decembro de 2025, ás 9.00 horas.
Un plan perfecto para despedir o ano cun espectáculo diferente, creado aquí e pensado para emocionar a público de todas as idades. E se aínda non es subscritor, este é o momento perfecto para unirte á comunidade de Faro de Vigo e gozar de todas as vantaxes exclusivas.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
