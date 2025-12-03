Casi 320.000 mujeres han sufrido una agresión sexual en grupo en España a lo largo de su vida

El Ministerio de Igualdad ha publicado este miércoles la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer 2024, la mayor operación estadística que se realiza en España sobre este fenómeno y que permite arrojar luz sobre sus principales dimensiones. El estudio tiene un amplio capítulo destinado a las violencias machistas cometidas fuera del ámbito de la pareja, que indica que el 14,5% de las mujeres residentes en España y mayores de 16 años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. En números absolutos, este porcentaje incluye a más de tres millones de españolas.

De ellas, un 3,1% ha sufrido violación, es decir, agresión con penetración; el 3,2% un intento de violación y el 12,7% otras formas de violencia sexual. Llama especialmente la atención que otro 7,4% (es decir, 1,5 millones de mujeres) ha sufrido agresiones sexuales en su infancia. De ellas, entre quienes han vivido los episodios más graves (las violaciones), el 46,2% los padeció cuando tenía entre 6 y 10 años; el 39,4% entre los 11 y los 15 años, y el 13,8% con menos de 6 años.

La probabilidad de suicidarse es casi 13 veces mayor entre las víctimas de violencia sexual que entre las mujeres que nunca la han sufrido

Además, un 10,5% de las víctimas de violencia sexual han padecido agresiones en las que participó más de un atacante: es decir, más de 300.000 mujeres (en concreto 319.981) han sufrido violaciones en manada o agresiones sexuales de más baja intensidad pero con más de un agresor.

Y, pese a que en el imaginario colectivo los violadores son hombres que atacan a las jóvenes en discotecas o en callejones oscuros, la encuesta vuelve a demostrar que el estereotipo es incierto: la mayor parte de los agresores son conocidos de las víctimas. El 23,1% de ellos son familiares, el 62,7% amigos o conocidos y solo el 12% desconocidos.

Sumisión química

Además, siete de cada diez violaciones tienen lugar en una casa, el 16% en zonas abiertas como calles o parques y solo un 11% en entornos festivos. Cabe destacar, además, que las violaciones con sumisión química se circunscriben al 1% de las mujeres, porcentaje que se eleva al 2,8% de las jóvenes entre 18 y 24 años.

Pese a la incidencia elevada, solo el 9,9% de las mujeres que han sufrido una violación han presentado una denuncia formal. Los motivos más citados para no hacerlo son que "eran menores" de edad cuando sufrieron la agresión (37%) o que sintieron "vergüenza" (otro 37%). Le siguen no conceder importancia a lo sucedido (32%), el temor a no ser creída (21%) y el miedo al agresor (20%).

Seis de cada 10 mujeres que sufrieron una violación siendo menores de edad tenían menos de 10 años en el momento de los hechos

Otro de los aspectos que señala la macroencuesta es que la violencia sexual deja graves secuelas en las víctimas. El 11,6% de las encuestadas revela que ha sufrido lesiones físicas y un 53,8% psicológicas. De hecho, la probabilidad de suicidarse es casi 13 veces mayor entre las víctimas que entre las mujeres que nunca han sufrido una agresión sexual.

Acoso sexual y digital

La Macroencuesta dedica, además, un amplio capítulo al acoso sexual, dado que se trata, también, de un fenómeno extendido. Tres de cada 10 españolas ha sufrido este tipo de agresión en algún momento de su vida, es decir, 7,7 millones en números absolutos. El 16,2% durante la infancia y en el 71,3% de los casos el agresor, aquí sí, fue un hombre desconocido.

Se trata de un machismo al alza gracias a que las tecnologías facilitan el acoso sexual. De hecho, el 9,4% de las mujeres (2.005.630) declaran haber recibido mensajes sexualmente explícitos e inapropiados, de forma virtual, que les han hecho sentirse ofendidas, humilladas o intimidadas; al 2,9% (621.006) alguien les ha obligado a ver material pornográfico contra su voluntad o les ha mostrado o enviado imágenes o fotos sexualmente explícitas que les han hecho sentirse ofendidas, humilladas o intimidadas; y al 2,1% (443.298) alguien les ha insistido, amenazado o coaccionado para que enviasen fotos o vídeos eróticos o sexuales de ellas en contra de su voluntad.

Hasta el 35% de jóvenes de entre 18 y 24 años ha sufrido acoso sexual digital

De forma paralela, el estudio mide la violencia digital, con o sin connotaciones sexuales, y calcula que el 12,2% de las españolas han sufrido acoso a través de las tecnologías en algún momento de sus vidas, una prevalencia que sube hasta el 34,5% en el caso de las jóvenes de entre 18 y 24 años. En global, el 9% ha sufrido acoso sexual digital y el 8,4% sin connotaciones sexuales.

Por último, el 16,4% de las encuestadas han padecido acoso no sexual y el 55,5% ha sufrido consecuencias psicológicas derivadas de este. El 30,7% de quienes han vivido acoso sin connotaciones sexuales cita como agresor a un hombre con el que habían mantenido una relación de pareja o una relación afectivo-sexual esporádica o puntual.