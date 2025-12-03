La importancia de ser mujer y atreverse con las carreras STEM

Reuniendo a referentes femeninas de distintos ámbitos profesionales y sociales, el encuentro «Mujeres fuera de serie», organizado por FARO con el apoyo de Banco Sabadell, Vegalsa-EroskiCoca-Cola y la Universidad de Vigo (UVigo), celebró ayer su quinta edición en el MARCO de Vigo. En dos mesas redondas, moderadas por Amaia Mauleón, periodista y responsable de la serie homónima publicada en el suplemento Estela y en la que ya han figurado más de 150 mujeres destacadas, e Irene Bascoy, subdirectora de FARO de Vigo, las participantes abordaron sus logros y los desafíos que afrontan.

Romper las barreras invisibles en la ciencia

Bajo el título «las barreras invisibles en el entorno científico», la ingeniera y directora de la Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de la Universidad de Vigo, Elena Alonso; la médica y presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, Cristina Regojo, y la ingeniera y directora de Innovación para mercados estratégicos de Gradiant, Antía Fernández, analizaron con Irene Bascoy la necesidad de fomentar la incorporación de las mujeres a las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y, muy especialmente, animaron a las nuevas generaciones a «ser valientes» y atreverse a dar el salto al ámbito científico.

«Los resultados de las mujeres en carreras STEM son mejores» Elena Alonso — Ingeniera

Cristina Regojo inició la conversación explicando cómo la meningitis marcó su vida desde la infancia, puesto que tras sufrirla a los cuatro años adquirió una sordera bilateral profunda, sin embargo, a pesar de sus limitaciones, no permitió que estas condicionaran su sueño de llegar a ser médica para ayudar a otras familias con esta misma problemática. Cristina señaló que «la universidad no estaba adaptada a personas con discapacidad, pero cuando uno se encuentra con obstáculos tiene que buscar recursos y alternativas y estoy muy orgullosa de haberlo conseguido» y, sobre su trayectoria profesional, la doctora destacó que, «en mi caso, el peso de la discapacidad fue mayor que el de ser mujer, porque es un reto diario», añadiendo por otra parte que, «cuando somos madres, el hecho de ser mujer implica más trabajo y más desgaste».

«En mi caso, el peso de la discapacidad fue mayor que el de ser mujer» Cristina Regojo — Médica

Como ingenieras, tanto Elena Alonso como Antía Fernández coincidieron en que es necesaria una discriminación positiva para favorecer el acceso de las mujeres al entorno científico y en que existe una importante dificultad a la hora de atraerlas hacia las STEM. La directora de la Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía apuntó que esta situación está relacionada con «el valor social de la ingeniería, nuestra responsabilidad es explicarlo, ya que nuestro trabajo repercute en mejorar la calidad de vida de las personas» y, en segundo lugar, «por la percepción que tienen de su propia capacidad. Siempre aparece ese famoso ‘yo no valgo para las mates’, pero tenemos datos de todas las universidades que arrojan que los resultados de las mujeres en carreras STEM son mejores, están perfectamente capacitadas, tenemos que trasladar esta realidad».

«Tienden hacia los dobles grados, donde la aplicación de la ingeniería se conoce» Antía Fernández — Ingeniera

En este sentido, Antía Fernández analizó que «somos muy pocas las que estudiamos STEM y no mejora, parece que no conseguimos atraer ese talento femenino, que está tendiendo hacia el doble grado, en donde la ingeniería tiene una aplicación que se conoce».

Gabriela González. / Marta G. Brea

Gabriela González: «Tenemos que hablar de nuestros éxitos con orgullo»

La directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, fue la responsable de clausurar una nueva edición del encuentro «Mujeres fuera de serie» y en su intervención indicó que, tras tres años de colaboración para poder llevar a cabo este evento, «este programa me pareció una oportunidad única y necesaria para que precisamente haya referentes para niños y niñas y se pueda avanzar en esa visión de abrir caminos», aseguró.

González continuó haciendo alusión a la cita de la tenista Serena Williams de que «el éxito de cada mujer debe ser una inspiración para las demás» y, en este sentido, destacó que «las mujeres tenemos que hablar de nuestros éxitos con orgullo, porque no hay nada más importante para las nuevas generaciones que saber que se podrán dedicar a la ciencia, al arte, etc, compartir las experiencias de las mujeres que nos rodean, porque muchas no tienen voz, y labrar nuestro camino hacia la igualdad», concluyó, añadiendo que «no somos un colectivo, somos el 51% de la población en España y necesitamos el mismo nivel de representación».