Creatividad femenina como motor de cambio

Zaza Ceballos, directora, guionista y fundadora de la productora Zenit; María Monsonís, cantante de CómplicesFina Casalderrey, escritora y miembro de la RAG, y Pilar Martínez, pediatra y fundadora de la ONG Da Man, fueron las protagonistas de la segunda mesa, moderada por la periodista Amaia Mauleón. Con el epígrafe «Compromiso y creatividad en clave femenina», las cuatro invitadas compartieron sus trayectorias profesionales y su vocación de compromiso, recordaron a sus referentes, analizaron las dificultades que han afrontado —y siguen afrontando—, reflexionaron sobre la evolución del papel de la mujer en sus respectivos ámbitos y expusieron cómo imaginan el futuro. Aunque reconocieron los avances logrados, señalaron que aún quedan retos importantes para alcanzar una igualdad real y para acabar con los prejuicios de género.

Al respecto, la fundadora de Da Man aseguró: «Los avances que hemos logrado han sido con trabajo y lucha. Tenemos que seguir luchando para no perder ninguno porque la situación no es buena».

«Los avances en igualdad los hemos logrado con trabajo y lucha» Pilar Martínez — Fundadora ONG Da Man

La médica jubilada y cooperante heredó de su madre su vocación humanitaria y afirmó sentirse profundamente agradecida por haber podido trabajar en Senegal. Celebró que su labor haya contribuido a erradicar prácticamente prácticas como la ablación en la zona donde actúa su ONG, salvando así miles de vidas de niñas.

Literatura, música y cine con mirada propia

Por su parte, Fina Casalderrey aseguró que la literatura también se puede comprometer con la sociedad. «A literatura non cambia o mundo, pero remove conciencias», afirmó la escritora y miembro de la RAG.

«A literatura non cambia o mundo, pero remove conciencias» Fina Casalderrey — Escritora

Sobre la presencia de las mujeres en esta entidad, reconoció que continúa habiendo una enorme desigualdad —9 mujeres y 20 hombres—, aunque matizó que ahora se está trabajando para que cada vez ingresen más y no por una cuestión de equidad, sino de valía. Recordó que hasta no hace mucho las mujeres firmaban con seudónimos masculinos para ser tenidas en cuenta. «Temos dereito a expresar a nosa mirada», dijo.

El mundo de la música, según Monsonís, es muy complicado para las mujeres, especialmente si son madres. «He encontrado mucho machismo. Seguimos siendo muy pocas mujeres músicas. Es un mundo aún muy copado por ellos», dijo.

«La música es un mundo aún muy copado por los hombres» María Monsonís — Cantante

En cuanto a su vocación humanitaria, reconoció que es algo que necesita hacer y que, además, le ha enseñado muchas cosas.

Por su parte, Ceballos señaló que la mujer está aportando una mirada propia en todos los ámbitos en los que participa, una riqueza que considera fundamental. «Somos creativas porque tenemos un punto de vista completamente distinto que, históricamente, no hemos podido expresar», afirmó.

«Tenemos un punto de vista distinto que históricamente no hemos podido dar» Zaza Ceballos — Productora

En su opinión, para lograr una sociedad igualitaria es necesario que mujeres y hombres trabajen juntos.

Sonia García Fernández. / Marta G. Brea

Sonia García: «El avance profesional de la mujer supone sumar y crecer»

Sonia García Fernández, directora de Recursos de la Territorial Noroeste del Banco Sabadell, destacó el encuentro «Mujeres fuera de serie» porque visibiliza el «enorme talento femenino que hay en Galicia» y combate estereotipos como el techo de cristal y la diferenciación de capacidades asociadas al género de las personas.

«El avance profesional de la mujer supone sumar, añadir y crecer. Supone crear unas empresas en las que cada persona sea reconocida por su potencial y sus logros en un marco de igualdad y oportunidades», manifestó.

García Fernández explicó el plan de igualdad de la entidad, firmado por primera vez hace quince años y cuya finalidad es integrar el concepto de igualdad entre hombres y mujeres a través de una serie de medidas, entre las que destaca prevenir y penalizar las conductas discriminatorias por razón de género, reducir las brechas de género y difundir una cultura empresarial basada en la igualdad de trato y de oportunidades.

El tercer plan de igualdad se firmó hace dos años con el cien por cien de la representación legal de las personas trabajadoras y está adaptado a la nueva normativa.