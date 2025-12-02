La Xunta lo confirma: estos son los gallegos que viajarán gratis en autobús este 2026

Moverse en autobús no solo es uno de los medios más sostenibles, para miles de gallegos, es un servicio necesario con el que poder desplazarse a trabajar, llegar hasta la universidad o ir de una ciudad a otra.

Muchos de estos viajeros aprovechan alguna de las numerosas bonificaciones que existen en Galicia para este transporte. Ahora, la Xunta confirma que amplía la vigencia de la Tarifa Xente Nova y de la Tarifa +65 hasta el 31 de diciembre de 2026. Ambas tarifas permiten hasta 60 gratis viajes al mes.

Viajes gratis para menores de 21 y mayores de 65 años

Los jóvenes hasta los 21 años podrán disfrutar otro año más de esta bonificación para viajar gratis en autobús interurbano, así como en los servicios de transporte marítimo de la ría de Vigo y los trenes del área metropolitana de Ferrol.

La Tarjeta Xente Nova proporcionará 60 viajes gratuitos al mes para todos los jóvenes entre los 4 y los 20 años, aunque como aclara el Gobierno gallego, «cuando cumplas 21 años podrás seguir usando la tarjeta hasta que se agote el saldo».

Como apunte importante, quienes usen la Tarjeta Xente Nova tendrán que recargar el saldo de la misma, ya que pagará los viajes que realice y después la Xunta reintegrará el importe abonado.

Por otra parte, los mayores de 65 años podrán acceder a la Tarifa +65 en su Tarxeta da Mobilidade de Galicia (TMG), con lo que dispondrán de 60 viajes gratis al mes para moverse por Galicia. En este caso, la tarifa está disponible para todos los servicios de transporte en autobús interurbano y municipales de titularidad de la Xunta de Galicia.

Al igual que la tarifa para los jóvenes, los interesados tendrán que adelantar el importe de los viajes. «Para recibir este reintegro bastará con que, a partir del mes siguiente, introduzcan la tarjeta TMG en cualquier cajero automático de ABANCA y acepten el correspondiente recargo que les abonará la Xunta de Galicia», aclara el Ejecutivo autonómico.