El tren de borrascas llega a Galicia con tormentas eléctricas y granizadas

El primer vagón del tren de borrascas que durante toda esta semana afectará a Galicia ha llegado cargado de inestabilidad. Desde este mediodía se han sucedido las tormentas eléctricas, sobre todo en la fachada atlántica, y las nubes han descargado precipitaciones muy intensas, en forma de granizo por momentos.

En Vigo, por ejemplo, cayeron dos rayos en pleno casco urbano, uno en el Areal y otro en la zona de Balaídos, según registra MeteoGalicia. En todo, en tierra de Galicia son 85 los rayos contabilizados, por otros muchos, hasta un total de más de 200, impactaron en el mar, cerca de la costa. Por el momento, no se han reportado daños por estas tormentas eléctricas.

Las lluvias, hasta las 17:00, no muestran grandes acumulados, pero serán frecuentes e intensas durante las próximas horas en el tercio oeste de Galicia. Mientras, en las zonas altas del interior las precipitaciones ya serán en forma de nieve, con la cota en descenso hasta los 800 metros. A su vez, en toda la costa gallega persiste el aviso naranja por oleaje de entre cuatro y cinco metros, una situación que se prolongará, al menos, hasta el jueves.

De acuerdo con la previsión de MeteoGalicia, mañana miércoles la comunidad volverá a quedar afectada por un frente activoasociado a las bajas presiones situadas en el oeste de Irlanda. Habrá intervalos nubosos, con más nubes con el paso de las horas por el oeste. Por la tarde las lluvias irán entrando por la franja atlántica extendiéndose hacia el este, siendo generalizadas y localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas continuarán sin cambios significativos. Así pues, el termómetro en Vigo oscilará ente 7 y los 15 grados, en Ourense entre los 3 y los 12 y en el Lugo entre los 1 y los 11, acercando la posibilidad de nevadas en la ciudad amurallada. Los vientos soplarán del oeste-sudoeste moderados en general, fuertes en el litoral.

Sin cambios a la vista

Más madera para el jueves, cuando otro frente muy activo atravesará Galicia, dejando cielos cubiertos y abundantes precipitaciones. La cota de nieve estará durante la mañana en los 800 metros, subiendo a los 1.000-1.200 metros por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas sin cambios. Los vientos soplarán del noroeste, fuertes en el litoral, moderados en el interior.

Durante el viernes Galicia seguirá en la influencia de las bajas presiones, centradas al oeste de Irlanda. Con esta situación, se esperan cielos con abundantes nubes y lluvias generalizadas, más persistentes por la mañana. Las temperaturas experimentarán un ascenso, más acusado en las máximas. Los vientos soplarán del sudoeste, fuertes en el litoral y zonas altas y moderados en el resto.

Y los modelos a medio plazo no muestran cambios de tendencia ni para el fin de semana ni para el arranque de la próxima semana. Tocará no olvidar el paraguas y aprovechar los intervalos de tregua entre frente y frente.