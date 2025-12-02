«Quise retratar un poco el dilema de los traficantes con el fentanilo»

A punto de entrar en un instituto de La Puebla de Almoradiel, en Toledo, para comentar con los estudiantes la lectura de la publicación que marca su regreso a la novela negra, el guionista y escritor Santiago Díaz hace referencia a las grandes alegrías que le lleva dado este año «Jotadé», que en menos de 10 meses ya ha alcanzado la sexta edición y que mañana presentará en una sala de Multicines Norte (Vigo), a las 20.30 horas de la mano de la librería Vigo de Papel, en donde se puede reservar entrada o llamando a 690940153. En su visita a Galicia, el autor también recalará el jueves en A Guarda, en la librería Atlántica.

-«Jotadé» es su regreso a la novela negra tras «Los nueve reinos», de corte histórico; ¿qué le llevó a este retorno?

-La incursión en la novela histórica fue algo que me encontré casi por casualidad, una historia que quise contar y con la que me divertí muchísimo, pero lo cierto es que a mí lo que más me gusta es la novela negra, es donde mejor me muevo. Y es también lo que más me gusta leer.

-En este caso nos presenta como protagonista principal a un «héroe» imperfecto que rompe estereotipos en su propia comunidad y entre los «payos», ¿cómo nace este personaje?

-Sí, Jotadé es un antihéroe por excelencia, porque lo hace todo mal, no cumple las normas, es mal hablado, todo lo hace mal, pero cuenta con un gran corazón y un buen fondo, que eso yo creo que es lo que al final nos conquista de él. Cuando estaba con la trilogía de Indira, quería hacer solo tres entregas, porque no me gusta continuar con personajes eternamente, pero sí que me apetecía continuar con su universo, porque todavía había muchas cosas que contar. Entonces decidí introducir a este personaje en la última entrega con el objetivo de ver si funcionaba, si la gente lo quería y comprobar así si podía llegar a protagonizar su propia serie. Es un personaje diferente, un policía gitano es algo que ya lleva a pensar muchas cosas desde el primer momento, sobre todo porque es alguien marginado, tanto en su comunidad, porque ninguno se fía de un policía, como en la comisaría, porque allí nadie se fía de un gitano.

-Y acabó funcionando.

-Sí, porque ya cuando apareció en «Indira» todo el mundo me preguntaba por él, querían saber más sobre este personaje tan especial, tan irreverente, por lo que eso ya dio una garantía. Mi intención era que llegara a protagonizar su propia serie y tuve la oportunidad de testarlo, que es algo que muy pocas veces se da en esta profesión, teniendo así un poco de garantía para iniciar la serie con él.

-En esta novela incluye como telón de fondo el drama del fentanilo, dotándola de máxima actualidad.

-El fentanilo es algo que, por fortuna, no ha llegado a España con tanta fuerza como en otros países, pero existe, y es una droga muy adictiva y peligrosa, y lo más fuerte y triste de todo es que si no ha llegado a España con tanta fuerza es porque los propios traficantes son los que no la quieren traer porque se les mueren los «clientes». Es muy fuerte, pero esto sucede así, y bueno, ante una infamia como esa, tenemos la ventaja de que esto no haya llegado con fuerza. Yo quería retratarlo así, quería efectivamente poner ese dilema que tienen los propios traficantes, en este caso tanto Garza como su enemigo, diciendo esto que a mí me impactó cuando lo supe, que es dejar el fentanilo a un lado, apostando por las drogas de toda la vida, porque con el fentanilo se mueren los «cliente». Quise retratarlo un poco para pegarme así a la actualidad.

-Destaca también el ritmo trepidante del estilo narrativo, ¿qué hay del guionista en el autor de novela?

-Todo lo que he aprendido en mi vida ha sido escribiendo guiones en esa profesión. Como escritor de guiones, siempre necesitas que pasen muchas cosas, que la historia avance muy rápidamente, que cada capítulo termine en un punto alto, que también sean capítulos cortos y en los que vas moviéndote a través de varias tramas. Todo esto está en mi manera de escribir y es todo lo que yo aplico en mis novelas, es todo ello lo que hace que tengan un ritmo bestial y con esos capítulos cortos. Además, también es algo que me encanta, es también mi propia forma expresarme y, como mencionaba, aplico todo lo que aprendí en mi profesión, en todos mis años como guionista.

-Con «Jotadé» inicia nueva serie, ¿qué nos puede adelantar de las próximas entregas?

-El próximo 12 de marzo saldrá ya la segunda, que se titulará «El amo», y los lectores de la primera ya saben de qué va a ir, porque aparece prácticamente en la última página. Por otra parte, si todo va bien, aproximadamente en febrero o marzo de 2027, aparecerá la tercera entrega, que en principio también será la última, porque a mí me gusta que los personajes evolucionen y no repetir con ellos. Aunque nunca se sabe, yo apostaría a que la serie de Jotadé se va a quedar en tres.