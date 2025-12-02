«Se busca»: un pueblo gallego ofrece una recompensa por capturar a Donald Trump

Desde la semana pasada, el Concello de Oleiros muestra en las pantallas informativas de la localidad una curiosa campaña en la que ofrece recompensa por la captura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Si la dificultad de la tarea no es suficiente para disuadir a los cazarrecompensas, es importante señalar que el cartel de «Búscase / Wanted» apunta que la recompensa es de 0,50 centavos; unos 43 céntimos de euro al cambio. En este cartel califican al magnate estadounidense de «Terrorista internacional».

Por el momento desconocemos si algún vecino ha hecho algún avance en la captura. Lo que sí sabemos es que no es la primera vez que desde el consistorio se muestra un claro rechazo por la figura de Trump.

El pasado mes de junio, el alcalde de la localidad, Ángel García Seoane, calificó al estadounidense como el «mayor terrorista del planeta» durante su intervención en un programa de radio local. Esta declaración se producía tras las amenazas de Trump a España por no incrementar su gasto en defensa como miembro de la OTAN.

«Oleiros, un paraíso verde y “comunista” en Galicia» con muchas caras conocidas

La revista y portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Carta de España, cuenta con un artículo en el que definen al municipio coruñés con unos pocos conceptos clave: «Oleiros, un paraíso verde y “comunista” en Galicia».

Entre alabanzas al precioso paisaje que rodea a la localidad, el artículo destaca que se trata del municipio gallego con mayor índice de parques y espacios públicos por habitante, el mayor índice de inversiones públicas municipales y el mayor número de viviendas de promoción pública por habitante.

La explicación detrás de estos datos podemos encontrarla en que, durante la mayor parte de los últimos 40 años, la gestión de Oleiros ha estado a cargo de Alternativa dos Veciños; una formación independiente con García Seoane a la cabeza, alcalde y declarado comunista. «De hecho, en su despacho tiene varias fotos en las que aparece en compañía de Fidel Castro durante algunas de sus múltiples visitas a la isla», apunta Carta de España.

Decenas de personas visitan la estatua del Che en Oleiros. / Carlos Pardellas

Pero no terminan ahí las particularidades de la localidad. El municipio que tiene uno de los monumentos más grandes del mundo dedicados al mítico y controvertido guerrillero, Ernesto 'El Che' Guevara, es el mismo que concentra la renta bruta media anual más elevada de toda Galicia según los datos de la Agencia Tributaria.

Entre las caras conocidas que viven en Oleiros encontramos a una de las personas más ricas de España, Sandra Ortega, accionista e hija del fundador de Inditex, así como a su esposo, Pablo Gómez, alto directivo de la compañía. Además, algunas inmobiliarias de la zona aseguran que el actor y activista Richard Gere ha mostrado interés en adquirir una residencia en la zona.