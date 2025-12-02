Alicia Vallina: «Tengo en archivo una lista de 400 mujeres aún por descubrir»

«Tengo en mi archivo una lista de los nombres de 400 mujeres aún por descubrir», personajes olvidados por la historia cuya vidas bien podrían dar para una novela. Así lo manifestó ayer en Club FARO la periodista, historiadora del arte y escritora Alicia Vallina durante la charla coloquio en la que presentó en Vigo su última novela, ‘La condesa que pudo reinar’ (Plaza& Janés), inspirada en la vida de la condesa de Echauz y del Vado doña Pilar de Acedo y Sarriá, quien fue amante de José Bonaparte.

Presentada y entrevistada por Tesa Díaz-Faes, presidenta de Dircom Galicia, Vallina explicó que durante la preparación de su último ensayo ‘Únicas. Historias desconocidas de mujeres extraordinarias’, donde incluía 50 personajes femeninos de diferentes épocas de la historia, decidió dejar aparte a Pilar de Acedo porque consideró que su relevancia y su historia propia bien merecían una historia aparte. Como museóloga y experta en Historia del Arte, llegó a este personaje a través de sus conocimientos sobre el conato de museo josefino, germen del Museo del Prado y proyecto de José Bonaparte que sabía de la importancia del arte como instrumento político y formó una comisión para organizar obras para ese espacio formada por Manuel Napoli y Goya, quien había pintado a la marquesa de Montehermoso, Amalia, hija de Pilar de Acedo, cuando era una niña de apenas diez años.

Una mujer adelantada a su tiempo

Nacida en Tolosa en 1784 y fallecida en el exilio en el pueblo francés de Carrese en 1869, Pilar de Acedo se casó a los 16 años por un matrimonio concertado con Ortuño de Aguirre, marqués de Montehermoso, un aristócrata afrancesado mayor que ella con el que residía en el palacio de Montehermoso, en Vitoria, y tuvo una hija. « encajaría más en nuestro tiempo que a principios del siglo XIX, era una especie de intelectual de la época, tocaba el piano, hablaba varios idiomas, era una grandísima lectora, leía a Russeau y a Voltaire, era amiga de Jovellanos y de Goya. Era liberal, seguidora de los principios de la Ilustración y afrancesada, por eso tuvo que exiliarse a Francia cuando Fernando VII inició una persecución contra los afrancesados, aunque era también religiosa y contraria a las desamortización de los bienes de la Iglesia», expuso Vallina. «Antepuso su amor a José Bonaparte y sufrió por enamorarse del hombre equivocado».

José Bonaparte

Respecto al hermano mayor de Napoléon, el escogido pese a sus reticencias para ser rey de España durante cinco años, Vallina lo calificó de «bien parecido, inteligente y de verbo importante», algo que probablemente le sirvió de ayuda con sus numerosas amantes, con las que tuvo cinco hijos bastardos que Vallina le ha contabilizado, además de las dos fruto de su matrimonio con Julie Clary. «José Bonaparte fue muy vilipendiado en España. Él consideraba a los españoles díscolos y desobedientes, y realmente quería que lo quisieran. Estaba más del lado el diálogo que de las bayonetas. Le llamaban Pepe Botella y era abstemio, iba a misa diaria siendo ateo y asistía espectáculos taurinos sin gustarle», expresó Vallina. Buscaba sentirse comprendido como hombre, algo que a compartía con su amante aristócrata española, a la que le decía «¡qué buena reina hubieses sido!».

Alicia Vallina y Tesa Díaz-Faes (derecha). / Pablo Hernández Gamarra

La pareja se conoció en el palacio de Montehermoso, que más tarde fue adquirido por José Bonaparte , debido a su situación cercana a Francia, por 300.000 francos. Sus amoríos no eran desconocidos por el esposo de ella, que miraba hacia otro lado, ni por el pueblo, a juzgar por grabados de la época. «Decían: La marquesa tiene un tintero donde moja su pluma José I», relató Vallina. «Ella le amaba, pero ¿él estuvo enamorado de ella?», se preguntó la autora.

«Mi próxima protagonista será del siglo XX»

Doctora en Historia del Arte, especialista en arte contemporáneo y funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado, Alicia Vallina es la actual responsable del Área de Formación y Acción Social del Ministerio de Industria y Fomento, trabajo que compagina con conferencias, comisionado de exposiciones y colaboraciones en prensa.

Su primera novela, ‘La hija del mar’ (Plaza&Janés, 2021), recrea la historia de Ana María de Soto, la mujer que se hizo pasar por hombre para ingresar en la Armada Española.

Tras ella, vino ‘La criolla del Amazonas’, donde rescata la figura de Isabel Gramesón, quien se convirtió en el siglo XVIII en la primera mujer en recorrer la Amazonia ecuatoriana.

Mientras está promocionando su nuevo libro, esta vez dedicado a una mujer real del siglo XIX, adelanta que ya se encuentra inmersa en su próxima novela, de la que solo adelanta que estará dedicada a un personaje femenino del siglo XX, más concretamente de la década de los años 40, con una historia vinculada al mundo del arte, ventana que le ha permitido descubrir a numerosas mujeres olvidadas. Ya tiene fecha de entrega para la editorial: el próximo mes de septiembre de 2026.