Últimas horas: todo el año por 20 euros en tu suscripción a FARO DE VIGO por el Black Friday
Suscríbete ya y disfruta de este increíble 60% de descuento
La mejor oferta de Black Friday te la trae FARO DE VIGO. Este periódico te trae la suscripción a los contenidos web por solo 20 euros el primer año, antes 49,99 euros. Un 60% de descuento para disfrutar de toda la actualidad de Galicia en tus dispositivos móviles.
La cabecera quiere que los gallegos puedan mantenerse al día y estar informados de la mejor manera posible con esta increíble oferta. Así, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.
La suscripción digital al periódico permite vivir las 24 horas pegado a la información regional, con portadas actualizadas constantemente y secciones que apuestan con fuerza por el periodismo local. Asimismo, da acceso a todos los contenidos premium, con piezas multimedia, gráficos y producciones especiales, e informaciones de suma utilidad para los gallegos.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción