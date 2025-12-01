La autoedición siempre ha sido la marca de los fanzines –publicaciones aficionadas, generalmente creadas de forma colectiva alrededor de un tema, sin periodicidad– y en los últimos años han nacido en Galicia festivales enfocados en ellos. Autoban, en A Coruña, supera los diez años y es un ejemplo. Su propuesta es destacada porque otorga un primer premio y un accésit. La obra ganadora este año fue «La ilusión», de la herculina Julia Abalde, que mezcla poesía e ilustración.

Premio para un poemario sobre el desamor ilustrado

La presidenta del festival es Uxía Larrosa quien explica que la autoedición en el fanzine se enfoca más bien «para temáticas más de nicho, que no le importan a tantas personas. Hay gente que lo toma como un entretenimiento, otras agradecen la posibilidad de expresarse de manera diferente, de tener más libertad, algo que no es viable con las editoriales».

Por su parte, Julia Abalde –coruñesa de padre vigués– recuerda que el primer fanzine que autoeditó fue alrededor de 2016. «Llevo diez años participando en festivales de autoedición. Forma ya parte de mi vida porque al ir a festivales de autoedición vas formando parte de una comunidad», señala.

En cuanto a la aportación de la autoedición coincide en que «te aporta más libertad. La limitación que tienes es el dinero. Lo pagas tú entonces cuando quieres realizar proyectos más costosos lanzas campañas de crowdfunding o aprovechas una beca. Hay quien llega a generar beneficios pero lo que intentamos con la autoedición es no perder dinero de manera que lo que ganas con una edición te sirva para costear la siguiente».

Respecto a la publicación tradicional con una editorial, defiende que la autoedición te permite «sacar formatos mucho más híbridos y experimentales que a lo mejor no tienen tanta cabida dentro del universo comercial. Cuando trabajas con una editorial tienes que tener en cuenta los nichos de mercado».

De esta manera, la persona creadora que se autogestiona la preparación y venta de una obra puede sacar solo diez unidades. «También tiene la ventaja de darle forma a un proyecto pequeño. Si haces un libro, álbum ilustrado o cómic tiene que tener un número concreto de páginas pero en autoedición puedes hacer un experimento, más pequeño, como un juego», agrega la ilustradora y poeta.

Respecto a la obra que le premiaron en Autoban, «La ilusión», expone que llevaba tiempo «con ganas» de autoeditar sus poemas. «Viví –continúa– una ruptura amorosa que trastocó mi vida. En esa época escribí mucho. Todo correspondía a una unidad temática, anhelar un amor o una relación o construcción de familia y el esfuerzo que se hace para finalmente no lograrlo. Decidí plasmarlo con una protagonista que va evolucionando desde la esperanza al sacrificio de una idea para al final soltar esa idea». El 4 de diciembre presentará el libro en A Coruña. También se puede comprar en su Instagram @juliabalde.

Además de Autoban otras ferias de autoedición en Galicia son Vaiavaia (Lugo), Funfunfun (Santiago) o Galgo azul (A Coruña).