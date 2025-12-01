El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables

El Real Decreto que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre la comida en hospitales y residencias de mayores obligará a que las máquinas de 'vending' ubicadas en estos centros ofrezcan al menos un 80% de productos saludables. Asimismo, favorecerá la implantación de fuentes en las instalaciones, con agua potable y gratuita, para evitar que los visitantes y los acompañantes de los pacientes, que en ocasiones pasan muchas horas en el hospital, tengan que comprarla embotellada.

Las disposiciones que prepara el Gobierno serán de aplicación en hospitales y residencias públicas y privadas, así como en otras instalaciones de titularidad pública como centros de salud o de día. Asimismo, el Ministerio de Consumo aspira a que la nueva normativa se convierta en el estándar de calidad nutricional en las máquinas 'vending' ubicadas en otros espacios. Un estudio del Observatorio Sectorial DBK de Informa calcula que en España hay más de 390.000 máquinas expendedoras de alimentos y bebidas y su oferta ha ido incorporando, progresivamente, algunos productos saludables.

Sin embargo, "es necesario continuar avanzando", según Consumo, dado que un amplio estudio publicado recientemente en 'The Lancet', basado en más de un centenar de investigaciones internacionales, indica que los alimentos ultraprocesados son una amenaza creciente para la salud pública, dado que su ingesta habitual comporta un mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura. Su consumo se ha triplicado en España en los últimos 20 años, al pasar del 11% al 32% y las máquinas expendedoras son uno de los puntos de distribución más habituales.

Café y té sin azúcar

Por ello, el Real Decreto obligará a que el 80% de la oferta de vending sean alimentos saludables como agua, leche, frutos secos no fritos bajos en sal, zumos de fruta, fruta, panes y sándwiches integrales o yogures sin azúcares, entre otros. Y que el 20% restante, si son alimentos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, no se coloquen en las filas centrales y visibles de las máquinas expendedoras.

Asimismo, establecerá que las bebidas calientes tipo café y té se dispensen sin azúcar por defecto, pudiendo el usuario añadir una cantidad máxima opcional de 5 gramos. La normativa, de la que Sanidad es coproponente, también obligará a eliminar los ultraprocesados en los menús que se ofrecen a los niños y adolescentes tanto ingresados como en las cafeterías y comedores abiertos al público de hospitales y residencias de mayores, tal como anunció el ministro de Consumo, Pablo Bustintuy, recientemente.

“Alimentarse no es ni puede ser un mero trámite, es una dimensión de nuestra vida social y cultural. Por eso, desde las instituciones públicas tenemos que desarrollar medidas para que el derecho a comer bien no sea un privilegio”, ha argumentado Bustinduy en un desayuno informativo este lunes, donde ha explicado las nuevas medidas que incorporará la normativa, que Consumo está preparando tomando como ejemplo el Real Decreto de Comedores Escolares que el Gobierno aprobó en abril de 2025 y que obliga a que los centros educativos ofrezcan menús saludables a los alumnos.