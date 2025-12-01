Un manual para construir zanfonas

Los cursos para formarse como luthier y músico de zanfona en la Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO) le brindaron al ingeniero vigués Emilio Diéguez la chispa un día para pensar que sería de enorme ayuda a los amantes de este instrumento contar con un manual para construirlo. Tras años de trabajo el resultado es «Manual de construcción de una zanfona» que preparó él totalmente (textos, fotos, maquetación) y que ha impreso con lulu.com.

La obra –que se puede adquirir en la página web de la imprenta así como en la librería viguesa Versus– salió a la venta este año y ya ha sido adquirida desde Brasil, Estados Unidos, Irlanda o Taiwán además del Estado español.

El libro va explicando paso a paso –atendiendo al método del maestro de la EMAO Xaime Rivas– y con gran calidad de las imágenes qué materiales o herramientas se precisan en las distintas fases y cómo hacer para lograr una zanfona con buena acústica.

Diéguez tuvo claro que apostaría por la autoedición y ni presentó el proyecto a editoriales. Explica que para él «la autoedición tiene pros y contras. A favor, presenta libertad. No dependo de ninguna editorial que me diga lo que tengo que hacer, ni qué precio poner, ni qué portada incluir. Además tengo libertad para expresar mi creatividad en el tamaño, volumen, tipo de letra, colores...».

En su caso, ordena la impresión de pocos números de ejemplares –el libro presenta 270 páginas y es de gran calidad y, por lo tanto, costoso en su elaboración; se vende a 38,90 euros– atendiendo a la demanda por compra o reserva. Así evita reunir mucho stock sin darle salida.

No obstante, este ingeniero también reconoce que la autoedición presenta contras: «Tienes que desarrollar tú solo el producto, el contenido, el precio y el continente, la promoción y distribución». Sobre el continente indica que tuvo que trabajar el formato, el ISBN y también la propiedad intelectual.

Recalca que hay que controlar el cerebro para no pasarse: «No tienes economías de escala. No puedes imprimir 1,000 ejemplares si no sabes cuantos vas a vender. Al imprimir pocos, los costes suben. Si el precio te lo permite, puedes hacerlo; si no, estás muerto antes de nacer».

Además de convertirse en «editor, maquetador, productor, diseñador gráfico, revisor. fotógrafo» y vendedor, tuvo que analizar qué plataforma elegir para la impresión y la venta.

Consejos para autoeditar

«Cada empresa de autoedición trabaja con sus formatos, antes de maquetar debes saber con quién vas a ir. Si es texto, probablemente este punto dé igual, pero si es texto con imágenes el tamaño del papel es muy importante», aconseja.

Otra recomendación que realiza es que la empresa seleccionada disponga de impresión bajo demanda. Es decir, «que no te obligue a un mínimo de copias».

Para Emilio Diéguez también resulta importante que disponga de una tienda web o una distribución, que permita llevar tus libros al gran público. «Que pueda conectar con un agregador como Amazon o La casa del Libro sería ideal» o en su defecto, con el suyo propio.

Y por último también hay que tener en cuenta si la empresa elegida ofrece precios razonables en la distribución a cualquier parte del mundo.