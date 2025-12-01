La literatura ‘más libre’ gana adeptos: la autoedición

Décadas atrás, en Compostela y cuando era estudiante, Lupe Gómez (una de las poetas gallegas más premiadas) se atrevió a autoeditar su poemario «Pornografía». Se agotó y después el sello La Uña Rota le pidió reeditarlo para toda España en gallego y español.

La también poeta gallega Lúa Mosquetera prefiere de momento autoeditarse sus libros para conseguir un margen mayor de beneficios que con una editorial (ha publicado con La Moderna o Galaxia). Meses atrás todas sus obras estaban agotadas. En el arranque del otoño anunció la reedición de «Aunque seas rara y seas pájaro» (con ilustraciones de Lidia Cao) o «El latido es un baile que siento que me estoy perdiendo».

Meses atrás explicaba a FARO que «económicamente es impensable para mí trabajar con una editorial por las condiciones económicas para el escritor. Gana más dinero la librería vendiendo el libro que yo. La única manera que tengo de ganarle un margen decente a un libro es autoeditándolo. La segunda cuestión es que quiero tener el control. Hay una diferencia estética y de calidad física bastante notable entre lo que me publican y lo que publico yo».

Otros autores bestseller ahora como Javier Castillo o Eva García arrancaron también en la autoedición arrasando en ventas. Para algunos, la autoedición supone la única vía para hacer llegar su obra al mercado. Es el caso del músico vigués Putxo Disturbio (José Caldas, primo de la fotógrafa y profesora universitaria Mar Caldas).

«Hablé con alguna editorial. Me pedían dinero para la corrección y para otras cosas que tenía que pagar por adelantado. Decidí buscarme la vida y hacerlo yo todo. Con las herramientas de Amazon aprendí a maquetar y ahora ofrezco mi libro en tapa blanda, dura o en digital, en español o gallego. Puedo pedir los ejemplares que quiera», explica. En pocos meses lleva vendidos más de 300.

Su novela mezcla ficción y vivencias reales. La invención se da en el punto de partida. Una plataforma audiovisual lo contacta para realizar una serie sobre su recorrido musical y su proyecto de libro autobiográfico con 20 canciones.

A partir de ahí, durante cuatro días, un productor y Putxo recorren Vigo recordando los pasos del músico desde los 90 hasta ahora por garitos y grupos. Así se va conociendo la escena punk viguesa de los años 90 principios del siglo XXI. También incluye canciones de su banda con código QR.

La consultora y letrada Arantxa Mellado –con el blog Actualidad Editorial– analiza el mercado del libro autoeditado en España. Señala en un artículo sobre informes de Libranda, Bookwire y el Informe de Comercio Interior que una «cifra posible» del valor de la autoedición en España puede encontrarse entre cinco y 10 millones de euros. La cuota de mercado en ediciones generales se encontraría entre el 17 y el 23%.

No obstante reconoce que hay miles de libros vendidos sin ISBN. Otro dato que apunta es la facturación total de Bubok Editorial (dedicada a la autoedición): más de 472.000 euros en un año.

Pero ¿cuál es el coste para el autor? En el caso de Círculo Rojo si se autoeditan 50 ejemplares de 60 páginas en 15x21 centímetros, el desembolso serían 446 euros más IVA. Algunas voces recomiendan cautela ante las promesas de las empresas de autoedición o coedición y leer con atención la letra pequeña de los contratos. A veces las ‘editoriales’ solo quieren imprimir y cobrar, por lo que hay que analizar con lupa las clásusulas.

La tercera vía del poeta vigués Sergio González

Las escritoras y escritores noveles también pueden optar por una tercera vía. Es el ejemplo del vigués Sergio González. «Atendí a la convocatoria de la editorial Talón de Aquiles por Instagram que pedía escritores. Les envié mis textos y me respondieron pasado un tiempo que les parecían interesantes para una publicación», explica el biólogo y técnico de apoyo en la Universidade de Vigo.Detalla que «la editorial se encarga de todo pero las primeras 150 copias son promocionales y tengo que distribuirlas yo. Firmamos un contrato con un descuento del 25% respecto del precio de venta al público. Lo que vendamos por los libros es íntegro para los autores. Si conseguimos vender los 150, la editorial haría una nueva edición de la que sí se encargaría de la distribución en las librerías».Para lograrlo, Sergio González ha hecho promoción «de boca a boca y a través de las redes sociales. Me queda un 20% de libros para vender para lograr que me lo publiquen con distribución».Su obra es prosa poética y lleva como título «Sueñan las orugas con ser mariposas» sobre las fases en el amor de pareja. En su Instagram (@crónicasdeningunaparte) frece algunos de los fragmentos. A través de esta red social se puede comprar la obra al autor.