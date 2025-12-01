Los amigos de las dos jóvenes halladas muertas en Jaén denuncian que sufrían acoso

Amigos y compañeros de las dos jóvenes de 15 y 16 años que aparecieron muertas la madrugada del sábado en un céntrico parque de Jaén han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según los testimonios recogidos por Efe. Varios amigos y compañeros de las fallecidas se trasladaron ayer al tanatorio donde se vela los cuerpos de las dos chicas para mostrar su dolor e incomprensión.

La Policía Nacional informó el sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no han querido confirmar si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolarporque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

Un amigo de una de las fallecidas aseguraba ayer que una de las chicas «sufrió bullying (acoso escolar) en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”, según declaró al diario El País.

Este joven, que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares directos de las dos víctimas, hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra adolescente que también se quitó la vida.

Las dos fallecidas, nacidas en Jaén, son de nacionalidad española y sus padres son de origen colombiano.

Mientras tanto, desde el Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban las dos fallecidas, se ha mostrado el dolor y tristeza “por la terrible pérdida de las dos alumnas». Estas dos muertes han conmocionado a la sociedad jienense, sobre todo después de que el pasado día 10 se produjo el fallecimiento de otro adolescente de 16 años que se quitó la vida con un disparo en su vivienda. En octubre,se suicidó en Sevilla Sandra Peña, de 14 años, que estudiaba en el colegio concertado Irlandesas de Loreto, un caso por el que la Fiscalía de Menores investiga por presunto acoso escolar a tres menores y al citado colegio.