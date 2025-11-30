El papa entra en una mezquita pero no reza
El Vaticano explica que León XIV acudió con «espíritud de recogimiento y profundo respeto»
EFE
El papa León XIV entró ayer por primera vez en su pontificado en una mezquita, al visitar la de Sultan Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, pero no se detuvo para orar, como sí hicieron sus predecesores, durante el tercer día de visita a Turquía.
«El papa León XIV ha vivido la mezquita en silencio, en espíritu de recogimiento y de escucha, con profundo respeto del lugar y de la fe de los que rezan allí», explicó la oficina de prensa de la Santa Sede.
El muecín de la mezquita, Askin Musa Tunca, que acompañó a León XIV, explicó a los medios que al inicio le dijeron que el Papa iba a rezar aquí, pero que cuando le preguntó si quería tener un «momento de alabanza», el papa le dijo que «no, que solo quería visitarla».
El pontífice estadounidense y peruano estuvo acompañado por Ali Erbas, presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) y se convierte así en el cuarto papa que entra en una mezquita.
Se esperaba un momento de recogimiento silencioso mirando a la Meca como hicieron tanto Benedicto XVI como Francisco, pero León XIV decidió no hacerlo, a pesar de la invitación. «Se le explicó que ésta era la casa de Alá y que podía tener un momento de alabanza», pero contestó «que estaba bien así» y que continuaba «dando una vuelta» por la mezquita, que duró 20 minutos.
