Invitados de diciembre en el Club FARO

El Club FARO inicia mañana, lunes, su programación de diciembre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

La periodista e historiadora Alicia Vallina hablará de «Pilar de Acedo. La mujer que pudo cambiar la historia de España», protagonista de su nueva novela. La condesa de Echauz y del Vado, doña Pilar de Acedo y Sarriá, muere en Francia en 1869. Tras el entierro, su hija Amalia descubre por azar un diario oculto y un conjunto de cartas que revelan una historia hasta entonces desconocida para ella: la ardiente y secreta relación que su madre mantuvo durante años con José Bonaparte, el destronado rey de España.

Julio Picatoste, magistrado jubilado, desgranará su «Cuaderno de bitácora. Una navegación entre recuerdos y reflexiones». El también académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación publica un recopilatorio de artículos que ha venido publicando en FARO DE VIGO a lo largo de varios años hasta el pasado 2023, sobre temas diversos: desde remembranzas personales y comentarios de libros hasta reflexiones y consideraciones al hilo de ciertas lecturas o acontecimientos.

Sobre «Japón, el archipiélago de las estaciones» disertará José Antonio de Ory, embajador de España en Pakistán. Para un occidental, Japón es la gran experiencia posible del «otro». Pocos países se muestran tan alejados culturalmente. Pero esa máxima sensación de otredad no deriva de sus diferencias: las hay, muchas, enormes, pero no mayores que respecto a otras culturas. Es su manera completamente propia de entender el mundo los que los hace tan distintos.

«Franco y yo» es el título de la charla-coloquio del escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla y de su último libro, una obra que, asegura, le ha llevado muchos años de reflexión y trabajo. En ella cuenta de qué manera la dictadura y su propia figura marcó y marca a varias generaciones de españoles. Se trata de una biografía muy personal, a la que Ruiz Mantilla añadió documentos inéditos en su mayoría que le ayudaron a trazar un perfil de Franco, tratado como un personaje de novela en todas sus dimensiones.

En la conferencia-coloquio titulada «Sabia Mente: decidir bien para vivir mejor», Marcos Vázquez, experto en fitness y nutrición, combinará sabiduría clásica con conocimiento moderno para ayudar a desarrollar pensamiento crítico, entender mejor cómo funciona tu cerebro y, en definitiva, vivir una mejor vida. Hablará del ethos, el carácter, o las cualidades personales que distinguen a una persona sabia, y explicará los principales sesgos cognitivos de nuestro cerebro y cómo podemos luchar contra ellos.

Por último, la «Guerra sucia. Mercenarios contra ETA: de Franco a los GAL» será el tema central de la charla-coloquio de Manuel Cerdán, uno de los periodistas que ha investigado con mayor profundidad la guerra sucia que comenzó en los albores de la Transición. Cuenta con una dilatada carrera en la que ha perseguido sin descanso la verdad sobre esta página negra de la historia.