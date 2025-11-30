Detectados seis casos de peste porcina africana en Cataluña

Los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña han notificado cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Cerdanyola del Vallès, que se suman a los dos casos detectados el viernes en Bellaterra, en plena sierra de Collserola, donde fueron hallados muertos el 26 de noviembre. Estos cuatro nuevos casos todavía no han podido ser confirmados por el laboratorio de referencia, el Central de Veterinaria de Algete (Madrid), donde el viernes se confirmó la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994. Pero los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales sí han confirmado los positivos, a la espera de la validación definitiva desde Madrid.

Los dos cadáveres de jabalí silvestre se hallaron a una distancia aproximada de un kilómetro entre ambos, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Y estos otros cuatro casos también se han hallado en la misma zona, un dato tranquilizador para las autoridades, que mantienen activo el Plan de Contingencia para erradicar el brote.

El departamento de Agricultura de la Generalitat estableció desde el viernes el cierre de un radio de 6 kilómetros, a partir del punto de Cerdanyola donde fueron hallados dos jabalíes muertos por Peste Porcina Africana (PPA), donde están prohibidas las actividades en el medio natural y que afecta a un total de doce municipios. Los agentes rurales trabajan en esa zona perimetrada, con perros, para encontrar cadáveres de jabalíes. Así que es posible que la cifra vaya subiendo porque el virus es muy contagioso.

Ante este brote, la Generalitat pidió ayer a través de sus redes sociales que la ciudadanía no se desplace al entorno del parque natural de Collserola ni a las zonas restringidas. «Una simple rueda o la suela de unas bambas pueden transportar y propagar el virus a otros puntos», advierte la Generalitat.

El radio de 6 kilómetros se ha decretado para evitar la propagación de la PPA, y abarca zonas de doce municipios. Una práctica que ya pusieron en marcha en Bélgica y en la ciudad de Roma y consiguieron erradicar la enfermedad

En esta área delimitada , se ha establecido el cierre total del acceso al medio natural y ha suspendido cualquier actividad de caza, trabajos forestales y cualquier actividad en zona rústica.

El virus no ha entrado en ninguna granja, aunque sí hay 39 explotaciones de la zona afectada que están confinadas. El Ministerio de Agricultura, en colaboración con la Generalitat, ya ha empezado a investigar el posible origen de los focos, «que bien podría haberse producido por algún factor exógeno, es decir porque los animales hayan comido o estado en contacto con algún elemento infectado».

Más de 800 millones de euros, en juego

«Pelearemos expediente por expediente, país por país y certificado por certificado». Con estas palabras explicaba ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, la posición del Gobierno español ante los nuevos casos de peste porcina africana . Planas defendió ayer que el abastecimiento alimentario está garantizado y que no existe ningún riesgo para la salud humana relacionado con la peste porcina africana, por lo que se centrará en minimizar el impacto económico que puede sufrir el sector.La enfermedad, que se erradicó en España en 1994, aparece en un sector que tiene un valor económico de 8.800 millones de euros, detalló el ministro. De estos, 5.100 proceden de ventas al resto de países de la Unión Europea; estas exportaciones se mantendrán con la excepción de las 39 granjas barcelonesas que están dentro del perímetro de 20 kilómetros que se ha fijado para contener la propagación de la enfermedad. El resto se exporta a otros países. Según el ministro de Agricultura, España tiene acuerdos de exportación de carne de porcino con 104 países. De ellos, 44 exigen requisitos especiales en caso de que se produzca un caso de peste porcina africana, pero 24 reconocen la regionalización del problema. Estos países consideran que no toda la producción de porcino de España está afectada por la situación. El principal problema económico llega procedente de los 20 países que no reconocen la regionalización de esta crisis. Entre ellos, Japón, Malasia, Taiwán, Vietnam y México. En juego estarían 800 millones de euros.