La Guardia Civil desmantela en Barcelona una granja de SMS fraudulentos con capacidad para estafar a ciudadanos
La investigación de la Guardia Civil sigue abierta para identificar a las redes de ciberestafadores que contrataron los servicios del informático, quien pretendía salir de España
P. Cerrada
La Guardia Civil de Alicante ha desmantelado por primera vez en España una infraestructura tecnológica con capacidad para enviar cada día 2,5 millones de SMS y realizar miles de llamadas fraudulentas con el fin de estafar a ciudadanos para vaciar mediante engaños sus cuentas bancarias.
La granja de teléfonos móviles desmantelada, que podía operar de forma simultánea con casi 900 módems y tarjetas SIM, fue descubierta por la Guardia Civil de Alicante en Barcelona a raíz de sendas denuncias presentadas en Aspe y Novelda por ciudadanos de Ucrania, a los que estafaron 170.000 euros.
Un informático ucraniano de 41 años de edad que ha trabajado en multinacionales fue detenido el pasado 18 de noviembre tras comprobar que usaba una cafetería en Barcelona como tapadera de un sistema informático industrial valorado en 400.000 euros, infraestructura que ponía al servicio de cualquier grupo criminal especializado en ciberestafas. La investigación sigue abierta para tratar de identificar a las redes de ciberestafadores que contrataron los servicios del arrestado y estiman que el dinero estafado puede ascender a varios millones de euros.
El investigado quedó en libertad provisional con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial, entre ellas la prohibición de salir del país, y precisamente fue detenido ayer cuando pretendía salir de España en un vuelo a otro país.
El sospechoso fue detenido ayer en el aeropuerto de El Prat y estaba pendiente de ser puesto a disposición judicial por incumplir la medida cautelar que le impusieron tras ser arrestado por delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
