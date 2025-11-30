Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
Guadi Galego o Carme López la abandonan por cuestiones éticas | En Euskadi más de 160 grupos se retiran también | Critican que el fundador de la marca invierta en tecnología militar mientras paga una miseria a las bandas |Spotify llega a abonar un euro por 1.000 reproducciones
Es un movimiento a cámara lenta pero cada vez más fuerte aunque no sabemos a dónde llevará ni el impacto final que quedará. Primero, en el verano, artistas como Björk retiraron su música de Spotify Israel para protestar contra el genocidio en Palestina. Según el movimiento No music for genocide, ahora superan el millar. Otras bandas optaron por algo más drástico: suprimir sus canciones de la plataforma a nivel mundial. El cabreo va en aumento por distintas cuestiones «éticas» de la plataforma y en Euskadi más de 160 bandas (incluido Fermín Muguruza) la han ‘dejado’ mientras en Galicia artistas como Guadi Galego o Carme López (Carmela) han seguido los mismos pasos.
En los últimos meses, la llamada al boicot ha ido in crescendo para hacerse más evidente en el Estado español en las últimas semanas si bien ya desde 2021 hubo una llamada a abandonar el catálogo. El motivo fue el conocer que el fundador y desarrollador de la compañía, Daniel Ek, había invertido parte de sus beneficios en Helsing, una empresa alemana de tecnología militar basada en IA, análisis de datos, sistemas de radares, satélites multisensoriales o drones de ataque, estos últimos entregados a Ucrania.
Guadi Galego -que grabó la canción para la BSO de la película "Leo&Lou" rodada en Ferrolterra y que se encuentra en los cines- no entra en detalle para explicar su salida hace días de Spotify, mas señala a FARO que hace mucho tiempo que tenía pensada la decisión. Añade que se muda recomendando a la gente que «busque plataformas más éticas que proporcionen un beneficio más real al artista» y que sean «menos tóxicas» para el mundo. Apunta que entiende que la gente no siga esta senda del portazo.
La intención de abandonar Spotify, de todas formas, no resulta fácil de ejecutar. Por ejemplo, los grupos vascos Negu Gorriak o Kortatu anunciaron su marcha pero en la tarde de ayer, al entrar en la platafoma, aún podíamos encontrar algún tema. Lo mismo ocurría con Guadi de la que podemos escuchar «Equilibrar» o «Mar dos balandros».
La propia cantautora lucense señalaba en sus redes que si bien retiraba todas sus canciones propias, se veía obligada a dejar otras que presentaban colaboraciones con otros artistas que «por motivos contractuales no están» bajo el control o la gestión de la propia Galego.
De quien no queda rastro en Spotify es de Carmela, otra cantautora lucense del ámbito de la música tradicional cuyo último trabajo discográfico fue «Vinde todas».
En declaraciones a FARO, explica que tomó la decisión por varias razones, entre las que figura como «detonante» los negocios armamentísticos del ideólogo de Spotify. Reconoce que es una decisión «complicada» ya que es la plataforma musical de streaming con más búsquedas y catálogo más amplio. Agrega que tuvo que asosorarse bien para llevarlo a cabo.
En su caso, podemos encontrar el «Vinde todas» en Bandcamp, otra plataforma, si bien reconoce que esta se dedica más bien a música experimental. Explica que en Bandcamp se pueden subir las canciones y elegir si deseas que los temas tengan reproducciones ilimitadas; si cobras a partir de un número concreto de reproducciones por usuario... También se puede elegir la calidad de la descarga en el caso de la compra digital.
Pagos irrisorios
Tanto Guadi Galego como Carmela se muestran críticas con el trato económico que ofrece Spotify a las artistas. En el caso de Carmela esta apunta que «Bandcamp no es tan abusiva como Spotify» aunque sigue siendo un «negocio» a costa de las autoras y autores.
Para entender el cuadro debemos saber cuáles son las cifras de Spotify y cuáles las de los pequeños artistas. La empresa día de hoy es el servicio de streaming de música de mayor calado del mundo, superando a Apple Music, Amazon Music o YouTube Music. Entre abril y junio de este año –según los datos de la propia firma en su web– tuvo 276 millones de oyentes con suscripción Premium (de pago). Supusieron el 40% de los usuarios.
Los beneficios de Spotify: 1,14 mil millones de euros
En cuanto a ganancias, la compañía asegura que 2024 fue el primer año de beneficios con 1,14 mil millones de euros de ingresos netos, fuera de gastos.
También indica que a los artistas les pagó entre 0,003 y 0,0005 dólares por escucha. Aquí subyace otra de las críticas contra Spotify.
Patty Castro, secretaria y tesorera de la asociación gallega Músicas ao Vivo, ofrece un ejemplo que hiela: «Las reproducciones están muy mal pagadas. Por mil reproducciones, te pagan un euro».
«Es muy complicado controlar las cuentas falsas que crean discográficas
Las personas ajenas a este mundo nos preguntamos cómo acontece esto. «El modelo de pago a los artistas por parte de Spotify –puntualiza Castro– se basa en la prorrata. Es decir, el dinero recaudado se reparte según la proporción de reproducciones de cada canción frente al total de reproducciones de la plataforma. Esto beneficia a los músicos o productoras que tienen millones de reproducciones. Por su parte, una banda pequeña o mediana solo llegará, con mucha suerte, a tener unos pocos cientos de euros al mes».
La batalla de los bots
A mayores, aparece otro problema que hunde más a los músicos independientes, los streamings ‘falseados’ por inteligencia artificial. «Es muy complicado controlar las cuentas falsas que crean discográficas para que haya un bot dando likes y haciendo streaming de temas. Eso hace que suban las reproducciones de la banda y, por lo tanto, el precio que recibirás a final de mes. Quienes acaban volviendo a perder son las bandas pequeñas que, a demás, no tienen visibilidad. El reparto que realiza Spotify nunca es justo. Son bots que paran la música, que buscan otra... Cada vez son mejores y Spotify no es capaz de identificarlos», detalla Patty Castro.
Defiende que «hay otras plataformas mejores que pagan más justamente a los músicos» pero reconoce que Spotify es la que más visibilidad ofrece por lo que resulta complicado salir de ella. «Los artistas estamos tan precarizados que dejar de poner música en una plataforma supone perder visibilidad y poder mantenerte como banda».
Pero ¿a qué plataforma marchar ? Bandcamp (paga 10-15 euros por 1.000 reproducciones), Qobuz, Tidal, Deezer o Soundcloud son algunas.«Spotify axúdame a ter visibilidade e facer carreira»
«A decisión de Guadi Galego de deixar a plataforma paréceme valente»
A decisión de abandonar Spotify non é doada, sobre todo para artistas que están comezando como o actor Xoán Fórneas (Castelao en «Antes de Nós» e Quique na serie de Netflix «Respira», que chegou a ser a quinta máis vista en España na plataforma). Baixo o nome artístico de O Xoán vén de dar un novo paso na súa carreira ao publicar o primeiro single do que será o seu primeiro EP. A canción leva o nome de «Ferido» (o vídeo, rodado en Galicia –Castro de Rei e Barreiros–, xa se pode ver no YouTube); percorre as fases do amor e desamor ademais de defender a cultura en galego. Nesta entrevista fala do single pero tamén do boicot a Spotify.
-Cónteme como iniciou esta aventura de «Ferido», o seu single.
Eu empecei na música antes que na actuación; tocaba dende pequeno, e esta canción levaba moito tempo pedíndome un espazo. Estudei Arte Dramático e especialiceime na interpretación musical. Tiven oportunidade nalgunhas obras de teatro de facer pezas en directo pero o de facer as miñas propias composicións era algo que levaba tempo querendo sacar.
-A idea é ir sacando singles ou disco no 2026?
Aconselláronme sacar un primeiro single e despois de cara o 2026 sacaría un EP, un traballo dunhas cinco ou sete cancións.
-A pesar de ter recoñecemento alén da fronteira galega, aposta polo galego para esta carta de presentación. Dubidou se escoller o castelán?
A verdade é que non, en ningún momento, porque a linguaxe universal é a música. Eu escoito música en moitísimos idiomas. Para min, o galego é un instrumento máis, porque a sonoridade do noso idioma é moi percutivo á hora de compór. É un instrumento máis dentro da música; é dos idiomas que ten máis musicalidade do noso país. O galego é música para min.
-Gustoume que cantara con gheada e seseo, algo que non se escoita nun telexornal de A Galega por exemplo.
Miña nai é dunha zona onde falan con gheada pero non con seseo. Non é que me queira apropiar culturalmente pero, para min, o seseo é unha das variantes máis ricas, máis sonoras. Na parte do tema con máis rabia, pareceríame que a canción tería moita forza con el. Encántame esa sonoridade.
-¿Parte «Ferido» dun episodio autobiográfico de ter que deixar atrás un amor?
Non. «Ferido» é unha canción de desamor, pero non está personificada en ninguén en concreto da miña contorna. Son unha serie de experiencias vitais de toda a miña vida; non é autoconfesional. Nas miñas cancións sempre vai haber ficción. Parto dunha sensación real pero despois póñome nunha situación imaxinaria. Falo do desamor, o dó, a rabia e a ira que son os grandes temas do drama do teatro, das historias. Son temáticas que sempre me interesaron.
-Pode axudar a quen teña agora un momento complicado do corazón?
Ogallá que si. Se algo me gusta de escoitar cancións é que resone nalgo da túa biografía. «Ferido» fala deses momentos nos que te sentes máis só. Quería falar de que ás veces o pasas fatal pero sempre hai unha luz ao final para atopar unha saída. Despois, botas a ollada atrás e aprendes.
-Que opinión ten do movemento de artistas como Guadi Galego ao deixar o Spotify?
Sei o de Guadi. Ela é unha artista que eu admiro dende hai moitísimos anos. Paréceme unha decisión moi valente pola súa parte. No meu caso, Spotify dáme visibilidade e axúdame a facer carreira. Son decisións moi persoais e complicadas. Eu admiro a xente que é capaz de tomar decisións así. No artisteo é difícil tomar decisións que non só dependen de ti. Hai discográficas, distribuidoras detrás.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros