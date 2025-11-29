Meteogalicia sentencia el final de noviembre en Galicia: desplome térmico y lluvias intensas

Esta semana arrancó en Galicia con una bajada de las temperaturas, pero el mes de noviembre se despedirá con un mayor desplome térmico y avisos por lluvias intensas. Será un fin de semana de paraguas en buena parte de la comunidad. El abrigo, la bufanda y los guantes serán imprescindibles en todas las localidades. Para el lunes, la previsión ya deja marcada en los mapas de los servicios meteorológicos la entrada de una fuerte borrasca, que traerá precipitaciones a primera hora y que se irán extendiendo a lo largo del día y serán intensas y generalizadas por la noche, según las previsiones que ya adelantaba MeteoGalicia este jueves.

En menos de 48 horas, el termómetro se desplomará por la noche seis grados en gran parte de la comunidad y los valores por el día caerán entre uno y tres grados. La nieve se espera para el domingo en cotas de 1.100 metros.

Durante la jornada de este viernes, el mercurio en las ciudades osciló entre los 10 grados de Lugo y los 16 de A Coruña, mientras que los valores nocturnos se movieron entre los seis de Ourense y los 12 de A Coruña. La brecha térmica en la mayoría de las ciudades fue de tres o cuatro grados de diferencia entre el día y la noche.

Para el sábado, el mapa meteorológico estará teñido de amarillo hasta las 15.00 horas por lluvias que superarán los 15 litros por metro cuadrado en una hora. La alerta afecta al suroeste y oeste de la provincia de A Coruña y al litoral de Pontevedra. En cimas altas, las precipitaciones serán en forma de nieve. Por viento costero de fuerza siete también se activará el nivel amarillo en la costa noroeste de A Coruña. Las temperaturas en las ciudades no superarán los 15 grados y las mínimas se moverán entre los 10 grados de A Coruña y los 7 de Ourense.

Para el domingo se esperan cielos con alternancia de nubes y claros, con mayor probabilidad de chubascos en la mitad norte de la comunidad, que disminuirán a medida que avance el día. El nivel de nieve estará a 1.100 metros a primera hora. Por la noche, las temperaturas en las ciudades no superarán los siete grados, con los valores más bajos en Lugo (3), Pontevedra y Ourense (4) o Santiago (5). Y por el día, se moverán entre los 10 grados previstos en Lugo y los 15 de Vigo o Pontevedra. En A Coruña se esperan 7º de mínima y 13 de máxima.

Fuerte borrasca el lunes en Galicia

El lunes, Galicia se verá afectada por una fuerte borrasca situada en el Atlántico Norte, lo que provocará un deterioro progresivo de las condiciones meteorológicas, según alerta el servicio meteorológico gallego. La nubosidad aumentará a medida que avance el día y a partir del mediodía comenzarán las precipitaciones, que se extenderán por la tarde y serán intensas y generalizadas por la noche. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Los vientos del sur soplarán con fuerte intensidad en la costa y las zonas altas del interior, especialmente a partir del mediodía.