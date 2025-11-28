Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Este test recopila en diez preguntas los acontecimientos más relevantes de los últimos días para comprobar cuánto sigues la actualidad

Participa en el test de actualidad semanal.

Redacción

La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.

