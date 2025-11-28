Moll: «Los premiados representan lo mejor de esa Galicia activa, dinámica y capaz»

Javier Moll, presidente del grupo Prensa Ibérica, participó ayer en Santiago en la gala de entrega de los Gallegos del Año, premios con los que El Correo Gallego, del mismo grupo editorial que FARO, reconoció la «labor ejemplar» de cinco referentes que proyectan al mundo los valores, la vanguardia y la vitalidad de Galicia y que ayer se subieron al escenario del Edificio Fontán de la Cidade da Cultura de Santiago para recoger estos galardones: Constantino Fernández, presidente de Altia; la atleta Ana Peleteiro; Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la Universidade de Santiago (USC); el escritor y periodista Manuel Rivas; y Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico del Grupo Pérez Rumbao, elegidos por su ingente contribución a la economía, el deporte, la ciencia, las artes y la política y la sociedad.

La gala, que congregó a unas 500 personas en el Gaiás, comenzó a las 19.00 horas con la recepción de invitados. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, vicepresidenta, y el director general del grupo en Galicia, Juan Carlos Da Silva, dieron la bienvenida al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre otras autoridades. La gala se inició con una actuación musical de Caamaño & Ameixeiras, que interpretaron el tema Se souberas.

El presidente de Prensa Ibérica destacó que los cinco premiados representan lo mejor de una «Galicia activa, dinámica y capaz». Moll consideró que los premios Gallegos del Año son ya «un estandarte de la nueva etapa de un diario que, tras su incorporación a Prensa Ibérica hace tres años, está dando pasos firmes hacia la modernización y la innovación». El editor reafirmó la apuesta por un periodismo hiperlocal realizado con calidad, rigor y credibilidad. Para Moll, «la confianza y la proximidad son siempre los pilares de un periodismo útil y capaz de fomentar la convivencia».

Para cerrar su intervención, se dirigió directamente a los premiados con palabras de reconocimiento: «Vuestra labor engrandece a Galicia y nos llena de orgullo», expresó. Como gesto de cercanía y afecto hacia la tierra que acoge estos premios, concluyó su discurso felicitándoles en gallego: «Noraboa e moita sorte».

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, afirmó que los galardonados son «cinco persoas excepcionais, cinco nomes propios que destacan nos seus respectivos ámbitos, que achegan valores de relevancia nun tempo en que se impón o ruído e é cada vez máis difícil discriminar o relevante». «Persoas coas que temos unha débeda de agradecemento porque, no seu camiñar, dunha maneira ou outra, provocan un ben colectivo, un beneficio para a sociedade enteira», señaló Goretti Sanmartín durante su intervención en la gala.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, repasó en su discurso de cierre del acto, la trayectoria de los cinco premiados a los que les dio las gracias «por axudar a expandir esta Galicia sen límites». El presidente recalcó que esa tierra «ambiciosa, con visión e innovadora, pero cun pe firme na súa identidade e tradición» estaba bien representada en la gala celebrada en el Gaiás.

Tras un breve inicio de su intervención en el que Rueda quiso dar la enhorabuena a Javier Moll y a Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, respectivamente, por su «aposta comunicativa en Galicia», resumió el papel de los galardonados como Gallegos del Año como «cinco referentes que simbolizan todo o que somos» para después realizar una semblanza de cada uno de los premiados y concluir con un llamamiento «á unidade e á corresponsabilidade na construcción da Galicia do futuro». «Sintámonos moi orgullosos de todo o que conseguimos e de todo o que nos queda por conseguir», afirmó, además de reconocer que «caben as diferenzas e as decepcións», pero no resignarse ni bajar los brazos, porque el país sigue siendo «unha tarefa colectiva».

Tras las palabras de Rueda, el grupo Caamaño&Ameixeiras regresó al escenario para interpretar Catro Cousas y a continuación se cerró el acto con el Himno Gallego. Tras las fotos de familia de premiados, jurado y autoridades en el escenario, se sirvió un cóctel a los invitados.