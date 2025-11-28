Londres por 12 euros o París por 25: el Black Friday llega a los vuelos desde Galicia

El Black Friday aterriza en el mundo del transporte. Entre las tiendas llenas y los paquetes saliendo en todas direcciones, los gallegos también podrán disfrutar de descuentos a la hora de escoger vuelos para sus próximas vacaciones.

La aerolínea Vueling lanza una «oferta exprés» en sus vuelos desde Galicia y Oporto. Los viajeros gallegos podrán volar a Londres por 12 euros o a París por 25 aprovechando esta rebaja disponible hasta este domingo 30 de noviembre.

Vueling ofrece viajes nacionales e internacionales con un 30% de descuento, una oportunidad que puede hacernos ahorrar de forma notable en nuestra próxima escapada.

Condiciones de la oferta y destinos

Ya sea desde Peinador o desde el Francisco Sá Carneiro de Oporto, los viajeros gallegos podrán aprovechar estos días para encontrar la oferta y el destino ideal a un precio de risa. La única condición que destaca la compañía es que tendrás que escoger vuelos entre el 15 de diciembre de este año y el 30 de septiembre de 2026, por lo que podrás volar estas navidades, el próximo verano o planificar una escapada en temporada baja.

La presencia de Vueling en los tres aeropuertos gallegos nos da muchas facilidades a la hora de escoger un destino. Además de los destinos internacionales como Londres y París, esta oferta nos permite volar hasta Bilbao por menos de 14 euros, llegar a Sevilla por 15 o visitar las Baleares y las Canarias con billetes que van de los 16 a los 29 euros.

Además, esta oferta está disponible en todos los aeropuertos en los que opera la aerolínea, por lo que puedes jugar con los destinos que ofertan otros aeropuertos nacionales. Por ejemplo, puedes ir de Vigo a Barcelona por 21 euros y desde allí escoger una buena combinación como un vuelo a Venecia por 20 euros o Estambul por menos de 60 euros.

Ofertas desde Galicia y Oporto

Vigo-Peinador

Barcelona: 21 euros.

A Coruña

Barcelona: 15 euros.

Londres: 12 euros.

Barcelona: 15 euros.

Santiago-Rosalía de Castro

Londres: 17,99 euros.

Málaga: 21 euros.

Sevilla: 20,99 euros.

Barcelona: 19 euros.

Mallorca: 16 euros.

Gran Canaria: 29,99 euros.

Tenerife: 29,99 euros.

Barcelona: 19 euros.

Oporto-Francisco Sá Carneiro

Bilbao: 13,63 euros.

Barcelona: 23,63 euros.

París: 25,36 euros.

Consulta todas las ofertas en este enlace o visita la web de la aerolínea para planificar tu viaje sin estresar demasiado el bolsillo.