«La IA no es en absoluto un negocio viable»

A finales de 2019, Karen Hao se convirtió en la primera periodista que visitaba las oficinas de OpenAI. Por aquel entonces, la start-up de inteligencia artificial era una desconocida fuera de Silicon Valley. Su líder, Sam Altman, insistía en que su misión era alumbrar una máquina con la capacidad de aprendizaje y razonamiento de la mente humana para salvar al mundo, pero Hao supo detectar muchas grietas en ese discurso idealista. Tras publicar su crítico y riguroso reportaje, la empresa le prohibió volver a entrar en su sede. Ingeniera mecánica por el MIT, acaba de publicar El Imperio de la IA (Ediciones Península), una investigación que disecciona el impacto global de la industria de la IA.

Compara la industria de la IA con los antiguos imperios. ¿Por qué?

Porque estas empresas están acumulando una cantidad histórica de poder económico y político.. Hago cuatro paralelismos. El primero es la apropiación de recursos que no son suyos, como los datos que recopilan de internet para entrenar sus modelos. El segundo es la explotación laboral de trabajadores que no obtienen casi nada a cambio y que también se manifesta en el diseño de sistemas que automatizan el trabajo y erosionan los derechos laborales. El tercero es que monopolizan la producción de conocimiento, capturan el talento investigador en IA y distorsionan la comprensión que tiene el público de las limitaciones y capacidades de estas tecnologías, permitiendo solo determinados tipos de investigación y censurando la investigación crítica. Y el cuarto es que recurren a un discurso moral imperativo sobre su existencia.

Ganar la carrera a China.

Dicen que son imperios buenos con una misión civilizadora para llevar el progreso y la modernidad a toda la humanidad. Necesitan acceso sin restricciones a estos recursos porque están inmersos en una intensa carrera existencial con el imperio malvado: China, según Silicon Valley. Y si los malos llegan antes a la meta, eso conducirá a la desaparición de la humanidad. En cambio, si gana Estados Unidos, la humanidad tendrá la oportunidad de elevarse a una utopía, a un paraíso de IA.

Muchos políticos abrazan acríticamente esa narrativa de que la IA es progreso. Pero para que un imperio prospere, hay que sacrificar a una parte de la población.

Exacto. Debemos rebatir la creencia de que necesitamos imperios y las zonas de sacrificio que conllevan para obtener los beneficios de la IA. Hay ciertos tipos de IA que pueden ser profundamente beneficiosas para la sanidad o las oportunidades económicas, pero hay que separar eso de la concepción que vende Silicon Valley, que es la forma imperial que requiere su capacidad para controlar toda la tierra, la energía, el agua, los datos, la mano de obra y el capital del mundo para producir algo que, en última instancia, no genera tantos ingresos y no es realmente un modelo de negocio viable. Por eso creo que cuando los políticos caen en la trampa de que solo hay un camino para el desarrollo de la IA también caen en el error de que hay ciertos tipos de daños planetarios que tenemos que aceptar.

Daños ambientales, laborales...

No solo. Lo que ocurre es muy peligroso porque no hablamos de daños aislados, sino de un peligro para la democracia. Con la administración Trump 2.0 hemos visto cómo despojan a tanta gente de sus recursos, de su capacidad de acción, que ya no sienten que pueden controlar su futuro. Y volvemos a una época en la que un pequeño grupo de personas en la cima puede tener una profunda influencia en la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Y esa erosión fundamental de la libertad es lo que permite la proliferación de estos imperios.

¿Es la IA un negocio viable?

No, en absoluto. Y ya se están quedando sin vías para monetizarlo. Probaron con las suscripciones, pero resulta que la mayoría de la gente y de las empresas no quieren pagar por esta tecnología. Así que ahora están tratando de montar una estrategia para empezar a ofrecer anuncios. Pero ni siquiera le funciona a Google, que tiene el mayor negocio publicitario de la historia. OpenAI está tratando de tapar un agujero de unos 1.400 millones de dólares. También están intentando lanzar un montón de productos de consumo que, como Sora 2, se han hecho virales y después han decaído. No veo cómo van a cerrar esta brecha, porque nunca ha existido un modelo de negocio en la industria tecnológica que haya generado tantos ingresos como los que necesitan.

Con las redes sociales nos acostumbramos a ceder nuestra privacidad. ¿Qué cambia con la IA?

Antes, la gente proporcionaba todos sus datos sin darse cuenta de que estas empresas podían erosionar las democracias . Después vimos cómo Meta fomentaba la violencia en todo el mundo. Los imperios de la IA han elevado los daños a otro nivel. El ritmo actual de construcción de centros de datos está provocando un aumento histórico de la demanda energética y está empezando a poner en peligro los objetivos de lucha contra el cambio climático.

¿Qué les diría pues a los usuarios de ChatGPT?

Que cuando proporcionan datos a estas empresas, lo que realmente están haciendo es proporcionar poder a los imperios para que sean cada vez más fuertes y menos responsables. Están erosionando las libertades y capacidades fundamentales para determinar nuestro futuro. ¿Qué herramienta puede valer nuestra libertad?