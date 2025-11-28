Erdogan agradece al papa León su «posición fuerte» respecto Gaza

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alagó al Vaticano y al papa León XIV por su «posición fuerte» respecto la invasión israelí en Gaza, en el primer acto del que es, desde ayer hasta el martes de la semana que viene, el primer viaje oficial del nuevo Papa, elegido en mayo tras la muerte de Francisco.

«La cuestión palestina debe ser solucionada. El Gobierno israelí ha bombardeado iglesias, mezquitas, hospitales, escuelas. Lo llevan haciendo meses. En esta ocasión, ante ustedes, quiero ofrecer mis condolencias por sus ataques a iglesias católicas. Siempre hemos apreciado su posición en lo que respecta Palestina. Nuestra responsabilidad conjunta es exigir justicia, y la mejor forma de hacerlo es apostar por la solución de dos Estados», afirmó Erdogan en un acto junto a León en la Biblioteca Presidencial de Ankara, la capital turca.

Por su parte, el Papa declaró sentirse muy complacido por «comenzar los viajes apostólicos de mi pontificado en su país, ya que esta tierra está indisolublemente ligada a los orígenes del cristianismo. Ustedes ocupan un lugar importante en el presente y en el futuro del Mediterráneo y del mundo entero, sobre todo valorizando sus diversidades internas».

Tras el acto, en el que también estuvo presente el patriarca ecuménico de Constantinopla, el Papa partió hacia Estambul, donde pasará la mayor parte de su visita en Turquía.

Uno de los puntos álgidos de la visita de León a Turquía, de hecho, será la celebración de una misa de conmemoración, este viernes al mediodía, del 1.700 aniversario del concilio de Nicea —la actual Iznik—, a pocos kilómetros de Estambul. El domingo, tras varios actos, partirá hacia Líbano.