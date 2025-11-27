Seis de cada diez divorciadas señalan la desigualdad en casa como causa de ruptura

Las mujeres siguen asumiendo, mayoritariamente, la organización familiar y de cuidados. Una nueva encuesta de la Asociación Yo No Renuncio, del Club Malasmadres, indica que el 86% de las madres que viven en pareja asumen las principales responsabilidades del trabajo no remunerado en el hogar; lo que les supone un freno profesional y les produce carga mental, soledad y agotamiento que afectan directamente en su salud y sus relaciones de pareja.

De hecho, nueve de cada diez reconocen que sus relaciones sexuales han disminuido tras tener un hijo: el 73 por ciento de forma significativa y el 21 por ciento de alguna manera.

La falta de reparto equitativo en las tareas domésticas y el cuidado de los niños ha llevado a seis de cada diez mujeres separadas al divorcio, y sería el motivo principal para el 41 por ciento de las que viven en pareja, según refleja la encuesta, que ha sido elaborada con las respuestas de más de 20.000 mujeres en toda el Estado español.

Uno de los apartados más destacados del informe hace referencia a cómo la maternidad sigue siendo un freno laboral. Así, un mayoritario 82 por ciento admite que ha tenido que tomar decisiones profesionales que han afectado a su carrera, como reducir la jornada, rechazar ascensos, cambiar de empleo o abandonar directamente el trabajo para centrarse en el cuidado de los niños.

Además, más de la mitad de las mujeres (el 54%) reconoce haberse sentido juzgada en su puesto de trabajo por ser madre, entre ellas el 44% se ha sentido menos valorada, otro 44% ha sido objeto de comentarios de compañeros que la minusvaloraban y el 43% afirma que las decisiones tomadas por la empresa tras su maternidad le hicieron sentirse penalizada.