Ocho gallegas referentes participan en el V encuentro Mujeres Fuera de Serie

Mujeres gallegas de todos los ámbitos: desde la ciencia al deporte, pasando por la cultura, la economía o la integración son las protagonistas de Mujeres Fuera de Serie. Esta serie de reportajes, que se publica desde hace casi seis años en el suplemento dominical Estela, visibiliza la trayectoria, los logros y la lucha por la igualdad de mujeres referentes e inspiradoras, historias de liderazgo femenino en primera persona, con el objetivo de mostrar referentes de todo tipo y seguir avanzando hacia la igualdad.

El próximo martes 2 de diciembre, FARO DE VIGO celebra la quinta edición del encuentro Mujeres Fuera de Serie en el que tendremos la oportunidad de escuchar las historias de ocho de estas excepcionales mujeres contadas por ellas mismas y debatir sobre el escenario en el que desempeñan su trabajo: lo que se ha avanzado y los prejuicios que aún quedan por derribar para alcanzar esa ansiada igualdad.

Pedro Fernández

La cita será en el Museo Marco de Vigo a partir de las 18.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Las invitadas en esta ocasión participarán en dos charlas-coloquio. La primera, «Compromiso y creatividad en clave femenina» -moderada por la periodista Amaia Mauleón- contará con Zaza Ceballos, directora, guionista y fundadora de la productora Zenit, que fue pionera en promover la ficción gallega y divulgar la historia de gallegas referentes. Estará también María Monsonís, cantante y mitad del mítico dúo Cómplices, una artista polifacética que destaca además por su apoyo a múltiples causas solidarias.

La prestigiosa y multipremiada escritora y miembro de la RAG Fina Casalderrey relatará también su extensa trayectoria en la que ha logrado contagiar del amor a la lectura y al idioma gallego a jóvenes de varias generaciones. Y contaremos también con la apasionante experiencia de la pediatra viguesa Pilar Martínez, fundadora de la ONG Da Man, con la que ha mejorado enormemente la calidad de vida de varias poblaciones de Senegal.

En la segunda mesa, «Mujeres contra las barreras invisibles en el entorno científico» -moderada por Irene Bascoy, subdirectora de Faro- relatarán sus trayectorias vitales e inquietudes la directora de la Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de la Universidade de Vigo Elena Alonso, que lleva más de treinta años dando visibilidad a estos estudios y atrayendo a mujeres con mucho éxito; la médica y presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, Cristina Regojo, relatará su historia de lucha tras quedarse sorda de niña a causa de la meningitis y lograr estudiar medicina, especializarse en Análisis Clínicos e impulsar una asociación que trabaja en la prevención de esta enfermedad y en el apoyo de los pacientes.

La ingeniera ourensana Antía Fernández es la directora de Innovación para mercados estratégicos del prestigioso centro tecnológico Gradiant y nos acercará las dificultades que, aún hoy, encuentran las mujeres en un ámbito mayoritariamente masculino. Por último, la bióloga Carmen Martínez, directora del grupo VIOR de la Misión Biológica de Galicia y artífice del mayor proyecto de recuperación de vides centenarias en la Península, relatará además su apoyo a las carreras de las mujeres científicas desde la directiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.

Por parte del Banco Sabadell intervendrá también Sonia García Fernández, directora de Recursos de la Territorial Noroeste y cerrará el acto Gabriela González, directora de RSE y Comunicación de Velgasa-Eroski.

Al finalizar se celebrará un cóctel en el que tendremos ocasión de seguir compartiendo con las protagonistas sus experiencias de una forma cercana y distendida.