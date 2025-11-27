Apertura
Los mejores bocadillos de Vigo aterrizan en Santiago: gran fiesta de inauguración con DJs, bocatas y cervezas gratis
La primera franquicia de la bocatería Papo's abre sus puertas en la capital gallega este jueves a partir de las 20.00 horas en su local situado en el 18 de la rúa Fernando III O Santo
Lucía Martínez
Tras conocerse la noticia a mediados del pasado mes de septiembre, hoy ha llegado el gran día. Papo's, el rey vigués del bocata, abre sus puertas en Santiago este jueves y, lo hace con una gran fiesta de inauguración en el 18 de la rúa Fernando III O Santo.
Su llegada a la capital gallega responde al gran cambio que, la que empezó siendo una bocatería de barrio en Vigo, anunciaba hace meses: la apertura de franquicias de la mano de Mundo Franquicia, con nueva imagen, más caña, «pero el mismo sabor de siempre». Sin duda una buena noticia para los amantes santiagueses de su mítico bocata Lourdes o de su hamburguesa Giorgio's.
Primeros 100 bocatas gratis
Para celebrar la llegada de su primera franquicia a la capital gallega, Papo's ha programado para este jueves una fiesta de inauguración en donde los 100 primeros bocatas serán gratis, al igual que la cerveza con cada consumición hasta agotar existencias.
La inauguración de Papo's empezará a partir de las 20.00 horas en su establecimiento. Desde sus redes sociales informan además que el evento estará amenizado por los DJs Kaixo & Xiari, y que habrá regalos y más sorpresas.
