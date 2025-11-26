Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: "Visité Compostela en 1981 y..."

Un conjunto de fotografías antiguas, de los años 80, publicadas en redes sociales por un usuario identificado como Dave Draw ha puesto en marcha la memoria colectiva del Ensanche compostelano.

"Visité Santiago de Compostela en 1981, yo tenía tan solo 19 años en ese momento y era mi primer viaje a otro país. Saqué estas fotografías desde el apartamento en el que estaba con una familia, no recuerdo el nombre de la calle y me gustaría saber si la zona ha cambiado mucho en los años posteriores", indica en un breve texto que acompaña a las imágenes.

Imagen compartida en redes sociales del Ensanche compostelano en los años 80 / Dave Daw

Y sí, lo cierto es que ha cambiado, y no poco. Si eres joven cuesta creer que estas instantáneas muestran parte del Ensanche de la capital gallega, pero sí, se trata de Santiago. En concreto, de la rúa República do Salvador y de la Praza Roxa, muy cambiadas respecto a su aspecto actual.

Un Ensanche muy cambiado

Las imágenes recogen unas céntricas calles compostelanas en las que destaca el alto volumen de vehículos, con coches aparcados a ambos lados y con una Praza Roxa que funcionaba como una gran rotonda.

Y es que antes de que la céntrica plaza compostelana se convirtiera en uno de los lugares preferidos para el terraceo, el espacio contaba con una gran fuente (que se puede ver en las fotografías) que servía para regular el tráfico a modo de rotonda. La pieza presidió la Praza Roxa desde su colocación en la década de los 70 hasta 1990, cuando fue trasladada a Vite, donde aún se encuentra.

Fuente situada en el centro de Praza Roxa en 1981 / Dave Daw

Tras trasladarla, fue sustituida por una segunda fuente, que fue testigo de uno de los momentos más recordados para el deporte local con la gran celebración vivida el 1 de junio de 1994 con el ascenso de la SD Compostela a Primera División. Esta segunda fuente fue retirada en el año 2003 y traslada al Polígono del Tambre, comenzando en ese momento la remodelación de la zona, con mucho más espacio peatonal.

Una rúa República do Salvador abarrotada de coches en la década de los 80 / Dave Daw

Un cambio de nombre incluido

Con los años, no solo la propia fisonomía de la plaza ha cambiado, también lo ha hecho su nombre. Antes de conocerse como Praza Roxa se denominaba Praza de José Antonio, nombre con el que se conoció hasta que en el tramo final de la dictadura franquista comenzó a albergar manifestaciones de los estudiantes más revolucionarios.

Esto provocó que se le empezara a conocer como Praza Roxa, en alusión al término "Roxos" con el que se identificaba a los manifestantes y a todo aquel opuesto al régimen. Con el paso del tiempo, el nombre se hizo tan popular que hoy es ya oficial el nombre de Praza Roxa.