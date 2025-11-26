Multas de hasta 200 euros para los ciclistas gallegos: la Guardia Civil podrá sancionarte si haces esto

Los ciclistas se han convertido en usuarios cada vez más habituales de las vías gallegas. Aunque muchos cogen la bici como hobby o por deporte, muchos también optan por este vehículo para desplazarse de una forma ecológica hasta su puesto de trabajo o para moverse por la ciudad.

Lo que no todos ellos saben es que comparten muchas responsabilidades con el resto de conductores a la hora de circular, por lo que también pueden ser sancionados si no cumplen con las normas de seguridad vial. Este desconocimiento puede llevarles a enfrentar multas de hasta 200 euros por un comportamiento muy común.

Una infracción que muchos pasan por alto

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los ciclistas no pueden circular por aceras ni pasos de peatones. Para hacerlo deben bajarse de la bici o podrán ser sancionados con multas de entre 100 y 200 euros.

En este sentido, desde Tráfico apuntan que hoy en día existen infraestructuras como los carriles bici que se aseguran de integrar este vehículo en la circulación urbana. Aunque la recomendación es circular por los carriles especificados, muchas carreteras nacionales carecen de este tipo de vías.

En este sentido, la DGT aclara cómo deben circular: «En carretera, los ciclistas deben utilizar el arcén de su derecha, si existe, para circular. Solo podrán abandonarlo en descensos prolongados en condiciones seguras. Los ciclistas tienen permitido circular en filas de dos en carretera, orillándose todo lo posible a la derecha de la vía. En cambio, en tramos sin visibilidad (como curvas) y cuando formen aglomeraciones no podrán circular en paralelo y deberán colocarse en hilera».

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) abre la puerta a cambiar los arcenes por carriles bici en la Red Estatal: «La Estrategia Estatal por la Bicicleta [...] contempla dentro de las competencias de la Dirección General de Carreteras, el impulso y desarrollo de las iniciativas de movilidad ciclista en el ámbito de las carreteras del Estado. Dichas iniciativas deben garantizar el desarrollo de una red continua y segura que facilite la movilidad en bicicleta en los ámbitos urbano, periurbano e interurbano. [...] Por todo ello, se han incluido en una disposición adicional los principios que deben regir la planificación, construcción y explotación de las vías ciclistas para que cumplan el objetivo de facilitar la movilidad en este medio de transporte sostenible y activo en condiciones de seguridad para todas las personas usuarias de la vía.