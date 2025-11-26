Muere el artista pontevedrés José F. Freixanes, ejemplo de la vanguardia plástica gallega

El artista pontevedrés José María Fernández Freixanes falleció este miércoles a sus 72 años de edad dejando un importante vacío entre los referentes de la vanguardia plástica gallega, movimiento renovador del que él mismo formó parte a través de su vínculo con el grupo Atlántica.

Reconocido a nivel internacional, el hermano del escritor y ex presidente de la Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, se empapó ya en su infancia de un ambiente artístico que lo llevaría a formarse en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y posteriormente en la de Madrid, en donde acabaría estableciendo su residencia a mediados de los años 80. Es precisamente en esa misma década cuando tiene lugar la formación del grupo Atlántica para reactivar la plástica gallega y, pese a que se encuentra en Madrid, Freixanes pasa a integrarse en este movimiento renovador a través de estéticas románticas y expresionistas, convirtiéndose así sus obras en un ejemplo de la vanguardia gallega.Tras unirse a Atlántica, Freixanes participa en exposiciones en Baiona, Santiago de Compostela y también en Madrid, dándose así a conocer.

Lo efímero tiene una gran belleza, y en esas piezas es tan importante la fase de construcción como la de contemplación y destrucción José F. Freixanes — Artista

Su formación fue indisociable de los numerosos viajes que realizó por Europa, África e India, que marcarán profundamente su obra artística, y con 42 años inicia su labor docente en la Facultad de Bellas Artes de Granada, empezando su colaboracióngráfica en El Correo Gallego un año después.

A lo largo de su trayectoria profesional, José F. Freixanes llevó a cabo intervenciones muralísticas en instituciones gallegas y participó en numerosas muestras, entre las que destaca la del Pabellón de Galicia en la Expo’92. Asimismo, el artista pontevedrés llegó a exponer en galerías de París y Viena a nivel individual y su obra forma parte de colecciones como la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Chase Manhattan Bank, Banco de España, Unión de la Banca Suiza, Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Caja Madrid o la de la Xunta de Galicia.

Lo efímero

El lenguaje artístico de José F. Freixanes se caracterizó a lo largo de su carrera por los vaivenes entre la abstracción y la figuración, siempre marcado por un carácter antropológico y primitivista, en donde viajes, memoria e historia cobran especial relevancia. En sus inicios, la obra de Freixanes estuvo muy influenciada por el expresionismo, mientras que cuando se sumó a Atlántica dio comienzo una etapa más onírica y simbólica, dirigiendo su talento hacia una paleta de color más vibrante.

Ya en los 90, sus piezas se enmarcan en lo que él mismo definió como «nomadismo evasivo», invitando al público a emprender su propio viaje a través del arte. Posteriormente, la incorporación de materiales perecederos a su obra y lo efímero a su discurso artístico marcarán otra época. A este respecto, en una entrevista publicada en FARO, Freixanes aseguraba que pretendía «estimular la contemplación. Lo efímero tiene una gran belleza, como una puesta de sol, y en esas piezas es tan importante la fase de construcción como la de contemplación y destrucción».