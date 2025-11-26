Muere a los 72 años de edad José F. Freixanes, ejemplo de la vanguardia plástica gallega Actualizado: 26/11/2025 21:03 Ver galería > El artista pontevedrés José María Fernández Freixanes falleció este miércoles a sus 72 años de edad dejando un importante vacío entre los referentes de la vanguardia plástica gallega, movimiento renovador del que él mismo formó parte a través de su vínculo con el grupo Atlántica.

José F. Freixanes en su última exposición, en Santiago en el año 2023. Antonio Hernández El artista pontevedrés José María Fernández Freixanes falleció este miércoles a sus 72 años de edad dejando un importante vacío entre los referentes de la vanguardia plástica gallega, movimiento renovador del que él mismo formó parte a través de su vínculo con el grupo Atlántica.

José Freixanes. Archivo

José Freixanes. Archivo

Freixanes, en 2010, ante la entrada del Museo Mar de Vigo durante la instalación de la obra "Al final del amanecer".

Freixanes, en 2008, ante algunas de sus obras. Carlos Pereira

Freixanes participando en la iniciativa de la Fundación María José Jove, en A Coruña, que apadrinaba las creaciones de jóvenes con discapacidad. L.O.C.

Freixanes, en 2008, ante algunas de sus obras. Carlos Pereira

Freixanes, en 2008, ante algunas de sus obras. Carlos Pereira

Freixanes mostrando algunas de sus obras en 2005. Tamara de la Fuente