Dos manifestaciones en Madrid reclaman justicia y recursos efectivos

Las calles de Madrid se llenaron ayer de pancartas, consignas y prendas moradas con motivo del 25-N. Aunque divididas en dos marchas, las participantes coincidieron en sus reivindicaciones: erradicar la violencia machista, fortalecer la protección a las víctimas y combatir el negacionismo.

La primera manifestación, organizada por el Foro 25N de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, arrancó a las 19.00 horas bajo el lema «Contra la violencia machista y el negacionismo ¡Basta de abandono institucional!». Entre gritos como «Aquí están las feministas abolicionistas» y «Cuidado, puedes tener a un putero al lado», la marcha recorrió el centro de la capital.

Las organizadoras denunciaron los fallos en las pulseras telemáticas para agresores, que consideran «graves», y reclamaron máxima diligencia y recursos públicos para garantizar un sistema eficaz. Entre sus demandas destacaron la aprobación de una ley abolicionista de la prostitución, la tipificación de los vientres de alquiler como delito y la lucha contra todas las formas de violencia sexual.

Poco después, la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid inició su manifestación bajo el lema «Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal». La marcha recordó a las mujeres represaliadas durante el Franquismo y se vieron banderas palestinas, mientras se coreaban lemas como «¡No estamos todes, faltan les asesinades!» y «¡Fuera rosarios de nuestros ovarios!».