Inflexibles contra la violencia machista

«Inflexibles» con los maltratadores y «hacer todo lo posible para ayudar a las víctimas». Este fue el compromiso que asumió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En un acto en A Coruña, también pidió a los gallegos que hagan suyo su compromiso: tolerancia cero contra la violencia machista y mano tendida a las víctimas para que salgan del agujero.

Rueda expuso que los recursos de las administraciones son clave, pero hace falta «mucho más», como «la ayuda a las víctimas para que den el paso para denunciar y eso es más fácil si sus entornos las animan, las amparan y les hacen ver que no pueden seguir así».

.«Pasamos muchas horas en el trabajo cada día, acabamos conociéndonos todos y puede ser un lugar en el que percibir actitudes, comportamientos o reacciones que no son normales y que pueden ser indicios de un caso de violencia de género», destacó. Por ello, el Ejecutivo autonómico acaba de habilitar una guía para promover que las empresas sean una parte activa en la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral.

La guía busca ayudar al tejido productivo a la hora de identificar y prevenir este tipo de situaciones y darles información sobre las medidas y recursos que tienen que activar en el caso de detectar algún posible caso. La guía ya ha sido distribuida en 300 empresas con más de 300.000 trabajadores.

En el acto central de la Xunta por el 25-N, una víctima de violencia de género, Mar, narró su experiencia, junto a la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial Ángeles Carmona. «Todos podemos salvar una vida», señaló al poner de ejemplo el logro de la compañera de trabajo que incitó a una camarera de 17 años a denunciar y obtuvo una orden de alejamiento de su expareja.

Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, destacó ayer la importancia de la sensibilización y prevención a pie de calle, a través de iniciativas que acerquen toda la información necesaria a la ciudadanía que “deben ser parte activa en esta lucha”. Para ello, Galicia cuenta con una amplia red de Centros de Información a la Mujer que da servicio a cerca de 200 ayuntamientos y que en las próximas semanas “se incrementará gracias a la puesta en marcha de cuatro CIMs Móviles que recorrerán el rural y los campus universitarios”.

La conselleira subrayó que las adolescentes y las mujeres son también víctimas potenciales de la violencia en la red, por lo que el Ejecutivo gallego ya trabaja en la que será la primera normativa nacional específica en esta materia y que busca sentar un marco normativo claro y contundente para poder hacer frente a la violencia en los nuevos contextos tecnológicos. “Es fundamental que las mujeres no permitan nunca ser controladas, geolocalizadas o que faciliten su información personal” porque, según sentenció, “son también manifestaciones de violencia a las que debemos decir claramente no”.