Dudas sobre la visibilidad de la baliza V16: ¿es efectiva en curvas, cambios de rasante y con el clima adverso en Galicia?

A poco más de un mes de la entrada en vigor de la nueva normativa, casi el 80% de los conductores gallegos todavía no ha adquirido la baliza V16 conectada. La sanción por carecer de este nuevo dispositivo conectado con la DGT será de 200 euros, lo que lo ha convertido en un inesperado protagonista de las listas de regalos navideños.

1 de enero de 2026. A partir de esa fecha todos los vehículos deberán incorporar la baliza V16 conectada, que sustituirá a los triángulos de emergencia tradicionales. Sin embargo, un estudio de la compañía Coyote, proveedor de sistemas de asistencia al a conducción y en el desarrollo de servicios conectados para conductores, revela que el 78% de los conductores gallegos aún no ha comprado el dispositivo.

La falta de información es uno de los principales motivos de este retraso. El 92% de los encuestados considera que la comunicación sobre la normativa ha sido escasa o confusa, y casi la mitad desconoce que las balizas no conectadas dejarán de ser válidas. Además, un 42% señala el precio como la principal barrera, mientras que un 35% admite no saber cuál modelo elegir y un 11% no tiene clara su utilidad. La sanción por circular sin la baliza conectada será de hasta 200 euros. En Galicia, por ejemplo, el 51% desconoce esta penalización.

La inminente obligatoriedad ha generado un fenómeno curioso: la baliza V16 se está convirtiendo en un regalo recurrente en estas fiestas. Muchos conductores gallegos han empezado a pedirla como detalle práctico y necesario, lo que apunta a que será uno de los objetos más presentes bajo los árboles de Navidad este año. En algunas casas ya se han comprado lotes de balizas para los padres, los suegros, hermanos y cuñados.

Más allá de la sanción, la percepción general de la normativa es positiva. El 55% de los gallegos está de acuerdo con la obligatoriedad, al considerar que la baliza aporta mayor seguridad en carretera. La conexión directa con la DGT permitirá alertar en tiempo real sobre vehículos detenidos, accidentes o retenciones, reforzando así la protección de los conductores.

Gregoire Destre, country manager de Coyote en España, destaca que «la tecnología, cuando está bien aplicada, tiene un impacto real en la seguridad vial». La colaboración de Coyote con la DGT busca precisamente «facilitar la transición hacia una movilidad más conectada».

El estudio también refleja un cambio en la manera de entender la seguridad vial: ya no se limita a la protección física (cinturón, airbags), sino que se amplía hacia la información compartida y la capacidad de anticiparse al riesgo. El 72% de los conductores gallegos considera fundamental recibir alertas sobre vehículos detenidos señalizados con balizas conectadas.

Dudas sobre la visibilidad

Desde Stop Accidentes, su delegada en Galicia, Jeanne Picard, celebra la sustitución de los triángulos de emergencia por las nuevas balizas luminosas, al considerar que los primeros resultaban peligrosos en caso de accidente o avería. Subraya que, ante cualquier incidencia, lo esencial es que el conductor salga del vehículo con el chaleco reflectante y se sitúe en un lugar seguro, lejos de la calzada.

Aunque aún se desconoce el alcance real de la luz de las V16 —cuestionada por algunos colectivos por su escasa visibilidad en curvas, cambios de rasante o en condiciones meteorológicas adversas—, Picard destaca que tal vez se pueda mejorar su visibilidad pero, en cualquier caso, aportará mayor seguridad que los triángulos actuales.