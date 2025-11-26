Galicia gana dos nuevas estrellas Michelin: Vértigo y Miguel González

La gastronomía gallega volvió a brillar en la última edición de la Guía Michelin, que ayer otorgó dos nuevas estrellas a la comunidad: una para Vértigo, en Sober, la primera que recae en la provincia de Lugo, y otra para Miguel González, en Ourense. El resto de restaurantes de la comunidad con estrellas mantienen sus distinciones, por lo que ya son 19 los establecimientos con esta prestigiosa distinción, entre estos, tres «biestrellados».

En el caso de Miguel González recupera la que había perdido de forma temporal al cerrar para trasladarse de O Pereiro de Aguiar a Ourense. Por su parte, el restaurante Vértigo, situado en Bodegas Regina Viarum y dirigido por el chef Rafa Centeno, emitió un comunicado en el que subraya un hito que «lo convierte en el primer restaurante de bodega de Galicia en obtener este reconocimiento internacional». El proyecto, que ya había sido mencionado anteriormente por la guía, alcanza así un nuevo nivel de consolidación y excelencia gastronómica.

Rafa Centeno afirmó que vive este reconocimiento como un paso más en un proyecto con raíces profundas. «Vértigo nació de la necesidad de volver a mirar a mi tierra. Cada plato que elaboramos es una manera de conectar con ella, de poner en valor su producto y su gente. Esta estrella es un impulso para seguir haciéndolo con aún más compromiso y sensibilidad», afirmó.

Con la obtenida por el restaurante Vértigo, son dos las estrellas de Centeno, que tiene otra por el restaurante Maruja Limón de Vigo–. Ambos chefs estuvieron presentes en la gala de entrega de estas prestigiosas distinciones, que presentó el gallego Jesús Vázquez en Sohrlin Andalucía, en Málaga, un espacio par a las artes escénicas impulsado por Domingo Merín y Antonio Banderas.

Más allá de las nuevas incorporaciones, mantienen su estrella Maruja Limón, de Rafa Centeno, y Silabario, de Alberto González, ambos en Vigo; Eirado, de Iñaki Bretal, en Pontevedra; Casa Solla, de Pepe Solla, en Poio; Yayo Daporta, de Yayo Daporta, en Cambados; Nova, de Julio Sotomayor y Daniel Guzmán, Ceibe, con Xosé Magalhaes y Lydia del Olmo, en Ourense; A Tafona, de Lucía Freitas, Simpar, de Áxel Smyth y Claudia Merchán, y Casa Marcelo, de Marcelo Tejedor, en Santiago; Ferpel Gastronómico, de Elio Fernández, en Ortigueira; Árbora da Veira, de Luis Veira, en A Coruña; O Pazo, de Padrón, de Óscar Vidal, y Terra de Fisterra, de Brais Pichel, en Fisterra.

Asimismo, Culler de Pau (de O Grove, Pontevedra), Pepe Vieira (Poio, Pontevedra) y Retiro da Costiña (Santa Comba, A Coruña) mantienen sus dos Estrellas, mientras que la tercera se le resiste a la comunidad.

Un total de 307 locales con estrella

Con las 30 novedades de la edición 2026 de la Guía Michelin, la selección alcanza los 307 restaurantes con Estrellas Michelin en España y Andorra: 16 con tres Estrellas, 37 con dos Estrellas (cinco de los cuales se estrenan con esta distinción) y 254 con una Estrella (25 de ellos novedades). Además, se incorporan cinco nuevas Estrellas Verdes, una distinción que premia a los restaurantes con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, como el uso eficiente de materias primas, la reducción de desperdicios y el uso de productos de proximidad. Con estas nuevas distinciones, ya son 59 restaurantes los que forman parte de esta comunidad, entre los cuales están los gallegos Culler de Pau y Pepe Vieira.En la edición de 2026 de la guía, el chef Ramón Freixa recupera las dos Estrellas y se suman a la lista otros cuatro establecimientos, entre los que se encuentran el del chef catalán Albert Adriá, hermano de Ferriá Adriá. Por otra parte, los 16 restaurantes con tres Estrellas Michelin las conservan en la edición de 2026.La guía Michelin menciona más de 1.300 restaurantes, entre los cuales hay dos distinciones: Big Gourmand, que en la edición de 2016 suma 204 restaurantes, de los cuales 29 son novedad; y 784 recomendados, de los cuales son nuevos 128.Mari Paz Robina, directora general de Michelin España y Portugal, reconoció el valor de los chefs y afirmó: «Creáis una riqueza inigualable».