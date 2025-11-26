«Siempre escribo cosas que me gustaría leer»

Galicia, 1882. Elisa viaja desde Madrid a Pedramorta, el pazo familiar que acaba de heredar tras la muerte de su tío. Su plan es simple: transformarlo en una casa de huéspedes y regresar cuanto antes a la capital. Pero todo cambia cuando le comunican que el cadáver de su tío presentaba marcas de brujería. El pueblo murmura sobre la implicación de una meiga que habita en el bosque detrás del pazo, mientras que Elisa se enfrenta a hechos inexplicables que ponen a prueba su mente racional. Esta es la trama de «La señora de Petramorta» (Versátil Ediciones), la novela gótica ambientada en Galicia con la que Cati Calo debuta en el mundo editorial tras su éxito en Wattpad. La escritora viguesa arranca su gira de presentación hoy (20.15 horas) en la librería Vigo de Papel. El recorrido continuará en Lume de A Coruña, el 10 de diciembre y en Miol (Vigo) el 13.

-Esta es su primera novela publicada en el mundo editorial tras el éxito de su trilogía en Wattpad. ¿Cómo está viviendo este salto al papel?

-Soy lectora desde muy pequeña. Para mí, los libros siempre han sido mi refugio, mis amigos, mi hogar. Poder tener un libro que he escrito yo entre mis manos es un sueño.

-Aunque está ambientada en Galicia, los nombres de los lugares son ficticios. ¿Por qué?

-He preferido emplear nombres ficticios porque quería reflejar el folclore, las leyendas y la esencia de un pueblo gallego sin limitarme a un lugar real. No quería que nadie pudiera decir que su pueblo no era así.

«Quería una protagonista muy gris, no la típica heroína»

-¿De dónde le viene su pasión por la historia y las leyendas gallegas?

-Creo que me viene de mi abuela Carmen. Pasaba mucho tiempo con ella mientras mis padres trabajaban. Ella cantaba siempre coplillas gallegas y me contaba historias de aquí; nació el Día das Letras Gallegas y estaba muy orgullosa de ello. Además, siempre me fascinó lo antiguo, el pasado: desde pequeña me ha encantado entrar en casas abandonadas.

-«La señora de Pedramorta» mezcla misterio, folclore gallego y gótico con el thriller. ¿Qué le llevó a escribir esta historia?

-Siempre escribo cosas que me gustaría leer y no he encontrado. Me encantan los clásicos victorianos: las hermanas Brontë, «Drácula», «Frankenstein»… Quería algo así, pero ambientado en Galicia, con suspense y una protagonista compleja, Elisa.

-Elisa no es un personaje que caiga precisamente bien al lector, al menos al principio.

-Quería una protagonista muy gris y no la típica heroína, amable y buena. Elisa es una joven rica y prepotente. Acaba de heredar el pazo de su tío y su único propósito es convertirlo en un hotel rural y regresar a su vida en Madrid. Llega a Galicia cargada de prejuicios y se encuentra con un entorno completamente desconocido. Allí, tiene que enfrentarse a una serie de sucesos inexplicables que transformarán su manera de pensar. La historia familiar de Elisa se revela al final, lo que permite comprender en parte su comportamiento, aunque no lo justifica por completo. A lo largo del libro, el personaje experimenta una clara evolución, en parte, por su relación con Martín, su sirviente.

-Tras años escribiendo una trilogía de fantasía, ¿cómo fue el salto al gótico rural?

-Esta novela fluyó naturalmente; me imaginaba las escenas como fragmentos de película y luego las plasmaba. Aunque planifiqué algunas fechas y la línea temporal, el resto surgió de manera intuitiva. Además, hay una parte inspirada en historias reales de mi familia.

-¿Qué papel juega la ambientación en la trama?

-La naturaleza y los elementos, como la lluvia y la oscuridad del pazo, reflejan la historia y el estado de ánimo de Elisa. La opresión del ambiente complementa la narrativa e infljuye en el humor de la protagonista.

-¿El reto del misterio es sorprender a un lector ya curtido en el género?

-Sí, y yo como lectora soy muy exigente. Me gusta que los giros me dejen pensando días después. Para lograrlo, pasé el manuscrito a lectores beta antes de enviarlo a la editorial y ajusté la historia según sus comentarios.

-¿También es una escritora exigente?

-Sí, me cuesta dar un libro por acabado. Siempre reviso otra vez y otra vez hasta que llego a un punto en que debo parar, porque si no, nunca lo publicaría.

-Ahora que empieza la gira, ¿cómo la afronta?

-Con emoción y nervios. Es la primera vez que presento un libro y aún no hay reseñas. Estoy expectante, pero contenta.

-¿Está trabajando en estos momentos en alguna novela?

-Estoy con varias cosas. Estoy escribiendo una novela juvenil sobre una adolescente en los años 2000, para presentar al premio Neo, y otra novela al estilo de «La señora de Pedramorta », un thriller histórico con toques de terror, ambientada en dos líneas temporales: 1918, con una monja ermitaña, y 1809 durante la ocupación francesa en Galicia. Aunque los pueblos, de nuevo, son ficticios vuelven a ser ficticios, la ambientación y los hechos históricos son reales.