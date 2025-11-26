Detienen a cuatro personas más por el robo en el Louvre
REDACCIÓN/agencias
La Fiscalía de París confirmó ayer cuatro nuevas detenciones, dos hombres y dos mujeres, dentro de la investigación por el robo cometido en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho valiosas joyas que aún no han podido ser recuperadas.
La confirmación se produjo pocos minutos después de que la prensa francesa filtrara que se había producido el arresto de un hombre al que se le atribuye ser el cuarto y último integrante del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo, pues sus otros tres compañeros ya habían sido detenidos en las semanas precedentes.
En cuanto a las nuevas detenciones, la Fiscalía de París indicó en un comunicado que los dos hombres tienen 38 y 39 años, las dos mujeres, 31 y 40 años y todos ellos son originarios de la región de París.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra