El CNIO destituye al exgerente tras una denuncia de irregularidades
REDACCIÓN
El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) acordó por unanimidad una reorganización que pasa por la destitución del todavía alto cargo que ostentaba su exgerente Juan Arroyo en el área económica, tras una denuncia por presuntas irregularidades.
El órgano rector dio luz verde a una propuesta del actual gerente José Manuel Bernabé, que incluye suprimir el cargo que aún mantenía Arroyo en el área económica del centro. También cesan otros dos cargos del área económica, José Ignacio Fernández y Laura Muñoz.
Esto sucede después de que un alto cargo del CNIO haya denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto desvío de aproximadamente 25 millones de euros de fondos públicos a lo largo de 18 años mediante contratos amañados.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra