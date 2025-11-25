Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Víctima de maltrato: ¿Cómo puede una mujer blindar su patrimonio?

Expertos explican cómo debe actuar una víctima de maltrato ante la violencia económica

La violencia económica es de las más invisibles..

La violencia económica es de las más invisibles.. / Levante-EMV

Mónica Ros

València

Los colectivos feministas aluden a la pobreza como una herramienta de privación de libertad y de sometimiento de las mujeres, y los expertos explican una serie de situaciones que son ejemplos de violencia económica, como impedir que la mujer gestione o decida sobre la economía familiar, negarle dinero para gastos esenciales pese a disponer de recursos, prohibirle trabajar o estudiar, y utilizar su dinero o contraer deudas a su nombre sin permiso, entre otros.

Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada y CEO de Grupo Pérez-Pozo y experta en Derecho Patrimonial, explica cómo se puede blindar el patrimonio personal y familiar y aborda las claves del empoderamiento financiero femenino y de los derechos económicos de la mujer dentro y fuera del matrimonio como "herramienta real de prevención frente a la violencia de género". De entrada, la experta asegura que una de las herramientas clave del presente, y garantía de futuro, son las capitulaciones matrimoniales. "En España., culturalmente, hablar de dinero es vulgar. No tenemos educación financiera y las mujeres, menos. Yo recomiendo los pactos prematrimoniales, es decir, las capitulaciones. Pactar con amor lo que puedes utilizar con odio. El mejor inicio es planificar la boda y también cómo se va a gestionar la economía", explica la experta.

Ante una situación de violencia, la experta recomienda "denunciar el impago de las pensiones por la vía penal de abandono familiar, y si se comprueba que ante un proceso de divorcio el marido intenta descapitalizarse para pagar menos (bajarse el sueldo, eliminar patrimonio...) se puede plantear como una estafa o falsedad en perjuicio de la familia".

Pérez-Pozo recuerda que "las herencias son privativas" y que ninguna mujer "debe firmar algo que no entiende". Por ello, asegura que no hay que temer "pedir información, formarse en finanzas y negarse a firmar algo que se desconoce o no se entiende".

