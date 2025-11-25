Pontón chama á mobilización o 25N contra o negacionismo
Santiago
A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, chama a combater «o negacionismo» do machismo que atribúe ao PP e á extrema dereita na véspera do día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres.
Alíder nacionalista presentou no Parlamento algunhas das medidas do decálogo que expón o seu grupo, entre as que figura destinar o 1% do orzamento da Xunta á loita contra esta secuela, isto é, uns 142 millóns de euros.
«Queren que vaiamos para atrás», censurou, en referencia directa á extrema dereita.
