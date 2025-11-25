La lluvia persiste, aunque perderá su intensidad

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó ayer el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por lluvias en la comunidad, cuyo foco de atención prioritario se centró en la ciudad de Vigo por el aumento del caudal del río Eifonso, y en las estaciones Umia-Gallo (Cuntis) y Lérez-Pontevedra. La Ciudad Olívica registró ayer el máximo acumulado: 49,5 litros por metro cuadrado, seguida de Fornelo de Montes, con 46,2 l/m2.

La lluvia no dio tregua a la provincia de Pontevedra, en alerta amarilla por precipitaciones debido al paso de un frente activo.

Hoy, se aguardan intervalos de nubes y claros, con chubascos, menos probables cuanto más al sur. Meteogalicia ha activado la alerta amarilla en el litoral coruñés y la Mariña lucense por olas, que se prevé que puedan superar los 4 metros. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso. En Vigo, las máximas no superarán los 14ºC, mientras que las mínimas se quedarán en 8ºC. En Lugo los termómetros no subirán de 10ºC por el día y de 3ºC por la noche.

Mañana, Galicia quedará bajo la influencia anticiclónica. Con esta situación, se esperan nieblas matinales en zonas de interior, que darán paso a cielos con intervalos de nubes y claros, con más nubes por la tarde. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos.

El jueves, la comunidad irá perdiendo progresivamente esta influencia anticiclónica, por lo que se esperan cielos nublados, con algunos chubascos en el extremo norte. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas Los vientos soplarán de componente sur, flojos en general.