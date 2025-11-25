Gadis reúne 220.000 kilos y 82.331 euros para los Bancos de Alimentos

Gadis y sus clientes han reunido 220.000 kilos de alimentos y 82.331 euros en el marco de la campaña solidaria «La Gran Recogida» que promueve la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en todo el territorio nacional. Esta ayuda se repartirá entre los doce bancos de alimentos de Galicia y Castilla y León con los que colabora de forma habitual.

El compromiso de Gadis con las personas y con las familias en situación de vulnerabilidad ha llevado a la cadena de supermercados a sumarse por 11º año consecutivo a esta acción social, que se ha desarrollado entre el 7 y el 15 de este mes de noviembre en 221 puntos de venta de la comunidad gallega y de la castellanoleonesa.

Los clientes tenían la opción de entregar alimentos no perecederos y productos de higiene o la de realizar un donativo económico al pasar por caja. Y la respuesta solidaria ha sido muy positiva.

«Como siempre, nuestros clientes han mostrado su generosidad y su implicación con las personas que más lo necesitan. Un gesto que queremos agradecer, así como la presencia de voluntarios en los puntos de venta», señalan desde Gadis.

Solo a través de las cuatro últimas ediciones de La Gran Recogida, ha reunido más de 812.000 kilos de productos y más de 430.000 euros gracias a la solidaridad de sus clientes.