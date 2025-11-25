La DGT reclama una nueva tasa de alcoholemia: ¿Cuál sería el límite y cuándo entra en vigor?
El límite actual está en 0,5 gramos por litro en sangre o 0,25 miligramos por litro en aire espirado, pero los expertos recomiendan reducirlo más
La Dirección General de Tráfico (DGT) reclama que la nueva tasa de alcoholemia entre en vigor «cuanto antes». Esta modificación supondría que la tasa actual de 0,5 gramos por litro en sangre pasase a ser de 0,2 gramos por litro.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha insistido en la importancia de adoptar esta medida lo antes posible en distintos actos en los que ha participado los últimos meses. Navarro habla de «un compromiso moral con quienes perdieron la vida en la carretera» y subraya que «no hay excusa» para que el Congreso de los Diputados no lo apruebe con premura.
Nueva tasa y fechas previstas
La propuesta de Tráfico es bajar la tasa de alcohol al volante de los 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2; o lo que es lo mismo, de los 0,25 miligramos por litro en aire espirado a 0,1 miligramos por litro.
El pasado marzo el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que recoge esta nueva tasa. En estos momentos, la propuesta sigue los cauces parlamentarios y se encuentra a la espera de ser aprobada por la Comisión de Interior de la Cámara Baja, pero todavía no hay una fecha prevista para su entrada en vigor.
Con la implementación de esta nueva normativa, España se acercaría a los modelos de otros países europeos como Suecia o Noruega, dos de los países con mejores datos de siniestralidad y seguridad vial en todo el mundo.
Según los datos del Ministerio de Justicia, el 48% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en 2024 habían consumido alguna sustancia tóxica. De estos, los resultados toxicológicos fueron positivos al alcohol en un 34,4% del total de conductores fallecidos.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos