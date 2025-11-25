La DGT reclama una nueva tasa de alcoholemia: ¿Cuál sería el límite y cuándo entra en vigor?

La Dirección General de Tráfico (DGT) reclama que la nueva tasa de alcoholemia entre en vigor «cuanto antes». Esta modificación supondría que la tasa actual de 0,5 gramos por litro en sangre pasase a ser de 0,2 gramos por litro.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha insistido en la importancia de adoptar esta medida lo antes posible en distintos actos en los que ha participado los últimos meses. Navarro habla de «un compromiso moral con quienes perdieron la vida en la carretera» y subraya que «no hay excusa» para que el Congreso de los Diputados no lo apruebe con premura.

Encontrarte con un control de la #ATGC en la carretera no es lo peor que te puede pasar esta noche. Lo peor que te puede pasar -a ti, y a los demás usuarios de la vía- es haber consumido #AlcoholYOtrasDrogas, poner al volante y no encontrarte con un control...#MorirOPerderTuVida pic.twitter.com/InkQHn6xf3 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 22, 2025

Nueva tasa y fechas previstas

La propuesta de Tráfico es bajar la tasa de alcohol al volante de los 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2; o lo que es lo mismo, de los 0,25 miligramos por litro en aire espirado a 0,1 miligramos por litro.

El pasado marzo el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que recoge esta nueva tasa. En estos momentos, la propuesta sigue los cauces parlamentarios y se encuentra a la espera de ser aprobada por la Comisión de Interior de la Cámara Baja, pero todavía no hay una fecha prevista para su entrada en vigor.

Con la implementación de esta nueva normativa, España se acercaría a los modelos de otros países europeos como Suecia o Noruega, dos de los países con mejores datos de siniestralidad y seguridad vial en todo el mundo.

Según los datos del Ministerio de Justicia, el 48% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en 2024 habían consumido alguna sustancia tóxica. De estos, los resultados toxicológicos fueron positivos al alcohol en un 34,4% del total de conductores fallecidos.