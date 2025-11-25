Detenido en Cuba el profesor condenado a 13 años por violar a una alumna en Ourense

Las autoridades cubanas detuvieron en La Habana al profesor ourensano Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de cárcel en España por violar a una menor de edad. El docente fue apresado ayer en Cuba, después de que la Policía Nacional lo incluyera en la lista de los diez fugitivos más buscados por las autoridades españolas por abusar sexualmente de la alumna menor de edad recurriendo a prácticas sádicas.

Según confirmaron a Europa Press fuentes policiales, las autoridades cubanas comunicaron a España, ayer por la tarde, el arresto de Martiño Ramos, que fue condenado a 13 años de prisión por la referida agresión sexual.

La Policía Nacional había pedido en las últimas horas a Cuba que extremara las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto, que trabajaba en la isla de fotógrafo y sobre el que pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre.

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. Desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, que aseguran que eran conscientes de su presencia en la isla hace meses, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Ourense, donde el fugitivo fue militante de la formación En Marea. La Policía confirmó ayer que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú.

Según la ficha publicada por la Policía en la lista de los diez fugitivos más buscados, que se actualizó ayer mismo, Martiño Ramos es natural de Ourense y tiene 50 años. Está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

A preguntas de la prensa, el jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional confirmó que siguieron el rastro de Martiño Ramos desde que en octubre saltó a los medios que era buscado por la agresión sexual a una alumna menor. Los agentes creen que contó con ayuda en Cuba de conocidos.

«Conseguimos rastrear que se había ido hasta Cuba y nos sorprendió por cómo lo había hecho, estaba planificado y utilizó medios técnicos», subrayó este responsable policial. «A través de autoridades cubanas conseguimos confirmar que estaba allí y por eso procedimos a solicitar al juez competente la orden internacional de detención», agregó, recordando que con este país no existe acuerdo de extradición pero que se trabaja para que sea entregado a España.

El jefe de fugitivos de la Policía ha reconocido que la publicación en prensa sobre su paradero pudo haber alertado a Martiño Ramos. «En previsión de que pudiera pasar, se solicitó a las autoridades cubanas que adoptaran medidas cautelares», ha añadido.

La Audiencia Provincial de Oureemitió el pasado 31 de octubre un auto de solicitud de extradición desde Cuba de Martiño Ramos Soto, el profesor de Ourense que se fugó antes de entrar en prisión.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Audiencia Provincial recibió información policial de que el prófugo había sido localizado en Cuba, por lo que el 31 de octubre dictó orden internacional de detención y pidió «inmediatamente» la extradición. Según las fuentes del TSXG consultadas, la petición de extradición «ya había sido tramitada por el Ministerio de Justicia», aunque no existe un tratado activo de extradición con Cuba, algo que corroboró ayer el subdelegado del Gobierno.