Antonia Dell’Atte rompe su silencio en TVE con una reveladora e inminente entrevista tras el despido de Lequio de Mediaset por su acusación de malos tratos
La modelo grabó una conversación con Marta Flich poco antes de que el colaborador fuera expulsado de Telecinco por hacerse viral su denuncia públic
Ricky García
Antonia Dell’Atte ha decidido reaparecer en TVE tras la abrupta salida de Alessandro Lequio de Mediaset, como consecuencia de su denuncia pública de malos tratos. La cadena pública emitirá esta tarde una reveladora entrevista que la modelo italiana le ha concedido a Marta Flich en 'Directo grano', según ha conocido en exclusiva YOTELE.
La conversación, que fue grabada poco antes del despido del colaborador de Telecinco tras más de dos décadas, se emitirá esta misma tarde en el magacín de sobremesa de La 1, a partir de las 15:50 horas. Aportará datos y documentos que sustentan el testimonio que lleva manteniendo durante tres décadas, que ha repetido en enésimas ocasiones, pero que ha sido ahora cuando ha tenido consecuencias.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, en RTVE se ha debatido de manera intensa en los últimos días a nivel interno si la entrevista grabada con Antonia Dell’Atte debía ver la luz, llegando a plantearse que no se emitiera. Sin embargo, finalmente se ha tomado la decisión de programarla este martes 25 de noviembre, tras haber sido supervisada al milímetro, dada la extrema delicadeza de la cuestión, y haber pasado todos los filtros de los diferentes estamentos de la corporación, incluido el Observatorio de Igualdad.
