Nueva Ley de Movilidad Sostenible en Galicia: más teletrabajo y compartir coche para evitar los atascos en hora punta

La nueva Ley de Movilidad Sostenible plantea cambios importantes en la forma en la que los conductores gallegos se tendrán que desplazar hasta el trabajo. Esta nueva normativa reconoce que ir al trabajo, al colegio o acceder a servicios públicos es un derecho ciudadano.

Este estatus implica que las distintas administraciones tendrán que garantizar medios accesibles, asequibles y sostenibles para que los españoles puedan llegar a estos destinos. En la práctica, los usuarios tendrán que tener acceso a una mayor frecuencia y calidad en el transporte público de ciudades y pueblos.

Planes de movilidad negociados con la empresa

Uno de los puntos más destacados de la ley tiene que ver con el acceso a los centros de trabajo, en particular a aquellos que habitualmente no cuentan con transporte público como los polígonos industriales.

Con esta nueva normativa, las empresas de más de 200 empleados y las entidades públicas de ámbito estatal estarán obligadas a elaborar en los próximos dos años planes de movilidad sostenible para su personal. Estos planes incluirán el fomento del transporte colectivo, el teletrabajo, compartir coche, desplazarse en bicicleta o flexibilizar la hora de entrada para reducir la movilidad en horas punta.

Desde el Ministerio de Transportes se contempla ofrecer ayudas para incentivar a las empresas de menor tamaño a implementar estas iniciativas de forma voluntaria. Estos planes de movilidad se negociarán con el comité de empresa, haciendo hincapié en la movilidad activa de los empleados. Todos estos cambios podrán suponer un ahorro en el coste de transporte para los trabajadores.

Transporte limpio y seguro

Otro de los pilares de la nueva ley se centra en desarrollar una movilidad urbana más limpia y segura. Según establece el texto, los municipios tendrán que integrar la gestión de sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) dentro de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y vincularlas con los objetivos nacionales de reducción de emisiones y calidad del aire.

Habrá incentivos para usar transporte público y la bicicleta, y penalizaciones a vehículos antiguos. El Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO)se creará para financiar proyectos de transporte urbano limpio y eficiente.